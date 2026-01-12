La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a nueve de las 33 personas investigadas en la causa principal del denominado caso Brugal, relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria del municipio de Orihuela. Entre los condenados se encuentran la exalcaldesa de la localidad, Mónica Lorente, y tres exconcejales del Ayuntamiento.

La sentencia, hecha pública este lunes, se refiere a una de las piezas más relevantes del caso, centrada en la tramitación administrativa de la contrata del servicio de residuos urbanos, un procedimiento que fue objeto de investigación judicial por posibles prácticas irregulares.

Esta resolución supone la segunda dictada por la misma Sala sobre esta causa. La primera sentencia, emitida en 2020, fue anulada por el Tribunal Supremo en 2024 tras estimar el recurso de casación presentado por la Fiscalía. El alto tribunal consideró entonces válidas diversas diligencias practicadas durante la fase de instrucción, como intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, que inicialmente habían sido declaradas nulas.

El fallo actual llega tras la revisión del procedimiento conforme a los criterios establecidos por el Supremo y pone fin a una larga tramitación judicial de uno de los casos de presunta corrupción más relevantes en la provincia de Alicante en la última década.

La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, declaró en su momento como imputada en el marco de esta investigación, vinculada a la gestión del contrato de basuras del municipio, adjudicado durante su mandato.