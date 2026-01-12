Andrea Ortuño, la mujer que sobrevivió al naufragio de un barco turístico en Indonesia donde murieron cuatro de sus familiares, ha compartido en redes sociales un emotivo mensaje de gratitud y recuerdo hacia sus “4 ángeles”.

El accidente ocurrió el 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo. Andrea fue rescatada junto a su hija de 7 años, mientras que su hija Lía, de 12 años, su marido Fernando Martín y un hijo de este, Mateo, de 9 años, fallecieron. Aún sigue desaparecido Quique, de 10 años, hijo de Andrea y de una expareja.

En su mensaje, Andrea expresa que, aunque tiene “el corazón roto a pedazos”, siente “el alma llena del amor” recibido. “Creo en Dios y eso me da mucha calma. Sé que ellos ya están en el cielo”, afirma.

Ortuño describe la pureza del amor vivido con sus hijos y la profunda conexión con su esposo, el exfutbolista y entrenador del Valencia CF femenino, Fernando Martín. “Elegimos ser felices y mejores juntos, y lo habíamos conseguido”, recuerda. La mujer asegura que continuará honrando a sus familiares y agradece el apoyo recibido.

Los cuerpos de Fernando Martín y de los dos niños encontrados fueron incinerados en Indonesia, país que este viernes puso fin a la operación de búsqueda del pequeño que permanece desaparecido tras 15 días de rastreo exhaustivo.