El Sueldazo de la ONCE celebra este domingo 26 de abril de 2026 un nuevo sorteo de fin de semana. Este cupón es uno de los productos más populares de la ONCE, ya que reparte un premio principal de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

Los jugadores podrán comprobar el resultado del Sueldazo de la ONCE de hoy cuando se publique el número premiado, la serie ganadora y los premios adicionales correspondientes al sorteo.

Resultado del Sueldazo de la ONCE de hoy, domingo 26 de abril

Número premiado: 69103

Serie: 002

Reintegro: 3

El número premiado del Sueldazo Fin de Semana de hoy ha sido el 69103, correspondiente a la serie 002. Además, el reintegro corresponde a la última cifra del número ganador: 3.

Premios adicionales del Sueldazo de la ONCE

Además del premio principal, el sorteo del Sueldazo de la ONCE de este domingo 26 de abril ha dejado los siguientes premios adicionales:

26443, serie 041

31972, serie 008

38243, serie 005

41544, serie 018

Estos premios adicionales forman parte de las extracciones complementarias del sorteo del fin de semana, que premian número y serie con sueldos mensuales durante diez años.

El último resultado oficial disponible en la web de JuegosONCE corresponde al sorteo del sábado 25 de abril, en el que el número premiado fue el 29145, serie 011, con reintegro a la última cifra 5.

Premios del Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo Fin de Semana reparte un premio principal a las cinco cifras y serie. Además, incluye premios a las cinco cifras, cuatro últimas cifras, tres últimas cifras, dos últimas cifras y última cifra del número principal.

Este sorteo se ha consolidado como una de las referencias de los fines de semana para quienes buscan un premio periódico, ya que combina una cantidad inicial con un sueldo mensual durante dos décadas.

Dónde comprobar el Sueldazo de la ONCE

El resultado del Sueldazo de la ONCE del domingo 26 de abril podrá comprobarse en la web oficial de JuegosONCE, en puntos de venta autorizados y en los comprobadores de resultados de los medios digitales.