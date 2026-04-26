Este domingo 26 de abril de 2026 se celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las loterías más seguidas en España por su frecuencia diaria y por el atractivo de sus botes acumulados. El sorteo de hoy está previsto para las 21:00 horas y cuenta con un bote anunciado de 700.000 euros, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

Los jugadores podrán comprobar los resultados de la Bonoloto de hoy una vez se conozca la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro. Como es habitual, los números premiados se publicarán tras el sorteo oficial.

Resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril

Combinación ganadora: 16, 23, 25, 30, 37, 47

Número complementario: 03

Reintegro: 05

La Bonoloto de hoy llega después de un sorteo en el que no hubo acertantes de primera categoría. En el sorteo del sábado 25 de abril, la combinación ganadora fue 11, 14, 18, 21, 24 y 37, con el 27 como complementario y el 5 como reintegro. Al no haber acertantes de seis aciertos, el importe correspondiente pasó a engrosar el bote del siguiente sorteo.

Cómo se juega a la Bonoloto

Para participar en la Bonoloto, el jugador debe seleccionar seis números del 1 al 49. También se extraen un número complementario y un reintegro, que sirven para determinar diferentes categorías de premios.

Los premios dependen del número de aciertos y de la recaudación del sorteo. Las categorías principales incluyen seis aciertos, cinco aciertos más complementario, cinco aciertos, cuatro aciertos, tres aciertos y reintegro.

Dónde comprobar la Bonoloto de hoy

Los resultados oficiales de la Bonoloto del domingo 26 de abril podrán consultarse en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en los comprobadores de resultados habilitados por los medios de comunicación.