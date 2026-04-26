El Gordo de la Primitiva celebra este domingo 26 de abril de 2026 un nuevo sorteo con un bote de 6 millones de euros, según la información publicada por Loterías y Apuestas del Estado en su apartado de juegos en curso.

El sorteo de hoy vuelve a concentrar la atención de muchos jugadores que buscan comprobar si su combinación resulta premiada. El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy se conocerá durante la noche, cuando se publiquen los cinco números ganadores y el número clave.

Resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de abril

Combinación ganadora: 19, 21, 24, 40, 54

Número clave: 4

El sorteo anterior, celebrado el domingo 19 de abril, no dejó acertantes de primera categoría, por lo que el bote pasó a acumularse para el siguiente sorteo. En aquella ocasión, la combinación ganadora fue 02, 10, 37, 39 y 47, con el 2 como número clave.

Cómo se juega al Gordo de la Primitiva

Para jugar a El Gordo de la Primitiva, hay que elegir una combinación de cinco números y un número clave. La mecánica del juego consiste en acertar los números extraídos y el número clave para optar a las categorías principales de premios.

El premio más importante corresponde a quienes aciertan los cinco números de la combinación ganadora y el número clave. También existen premios inferiores para quienes aciertan cinco números sin clave, cuatro más clave, cuatro sin clave y otras combinaciones.

Dónde comprobar El Gordo de la Primitiva

Los jugadores pueden comprobar El Gordo de la Primitiva de hoy en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en puntos de venta autorizados y en los comprobadores digitales de resultados.