La principal ventaja fiscal específica para los contribuyentes vinculados a Ceuta en la campaña de la Renta 2025 es la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, que puede llegar al 60% en los términos fijados por la Agencia Tributaria.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025, que se presenta en 2026, vuelve a situar a Ceuta como uno de los territorios con tratamiento fiscal más singular dentro del IRPF. Según la Agencia Tributaria, la gran deducción específica que deben revisar quienes residan en Ceuta, trabajen allí o generen rentas vinculadas a la ciudad es la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, regulada en el artículo 68.4 de la Ley del IRPF y desarrollada en el Reglamento del impuesto.

La AEAT encuadra esta ventaja como una deducción general de normativa estatal, no como una deducción autonómica ordinaria al estilo de las comunidades de régimen común. En su guía de Renta 2025 explica además que, como regla general, el importe total de estas deducciones generales se reparte al 50% entre la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica, mientras que las deducciones autonómicas se aplican íntegramente sobre la parte autonómica. La misma guía recuerda que los justificantes deben conservarse para una posible comprobación, aunque no haya que adjuntarlos a la declaración.

La primera gran clave práctica es el porcentaje. La deducción consiste, con carácter general, en el 60% de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que corresponda proporcionalmente a las rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. Ese es el punto de partida básico que recoge la Agencia Tributaria tanto en su manual práctico como en su ayuda para la cumplimentación de la declaración.

La segunda clave es que no existe un único perfil de beneficiario. La AEAT distingue tres modalidades. La primera es la de los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en Ceuta o Melilla durante un plazo inferior a tres años, que pueden aplicar la deducción por las rentas obtenidas en esos territorios. La segunda es la de quienes llevan al menos tres años residiendo allí: en ese caso, la deducción también puede extenderse a determinadas rentas obtenidas fuera de Ceuta o Melilla, siempre que al menos una tercera parte del patrimonio neto del contribuyente esté situada en la ciudad. La tercera modalidad es la de los no residentes en Ceuta o Melilla, que también pueden aplicar la deducción por las rentas obtenidas allí, aunque con límites y exclusiones específicas.

En el caso de los residentes de larga duración, la Agencia Tributaria añade dos matices importantes. Por un lado, la ampliación a rentas obtenidas fuera de Ceuta solo opera en los períodos iniciados después de cumplir ese plazo mínimo de tres años de residencia. Por otro, la cuantía máxima de las rentas obtenidas fuera de Ceuta o Melilla que pueden disfrutar de la deducción no puede superar el importe neto de los rendimientos y de las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidos en la propia ciudad.

Para quienes no residen en Ceuta o Melilla, la deducción también existe, pero no se aplica a todo. La AEAT excluye expresamente, en esta modalidad, las rentas procedentes de instituciones de inversión colectiva salvo que todos sus activos estén invertidos en Ceuta o Melilla, los rendimientos del trabajo, las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles situados en esos territorios y los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en instituciones financieras situadas allí. Es decir, no basta con tener cualquier vínculo económico con Ceuta: hay que ver si la renta concreta encaja en los supuestos admitidos por Hacienda.

La tercera cuestión importante es qué rentas se consideran obtenidas en Ceuta. La Agencia Tributaria incluye los rendimientos del trabajo cuando proceden de trabajos realizados allí; también determinados rendimientos de inmuebles situados en Ceuta, actividades económicas efectivamente desarrolladas en la ciudad, ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmuebles o muebles situados en el territorio y algunos rendimientos del capital mobiliario cuando el capital esté invertido allí y genere allí la renta correspondiente. La AEAT también contempla supuestos vinculados a sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla.

Hay además un detalle muy útil para los contribuyentes con situaciones mixtas o cambios de residencia. La Agencia Tributaria recuerda que, a efectos de esta deducción, la residencia responde a una realidad material y efectiva, y añade que quien haya residido en Ceuta o Melilla durante una parte del período impositivo tiene derecho a la deducción en proporción al tiempo de residencia en la ciudad. Ese criterio se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en una resolución posterior del TEAC recogidas por la propia AEAT en su manual de Renta 2025.

El importe de la deducción tiene también un límite máximo: no puede superar en ningún caso el 60% de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica del impuesto. Además, la Agencia Tributaria indica expresamente que el importe total de esta deducción debe consignarse en la casilla 0727 del anexo A.2 de la declaración.

En la práctica, esto significa que cualquier contribuyente con residencia en Ceuta, con actividad económica real en la ciudad, con inmuebles allí o con rentas que encajen en los supuestos oficiales debería revisar esta deducción con cuidado antes de confirmar el borrador. No es una ventaja menor: bien aplicada, puede tener un impacto relevante en el resultado final de la declaración. Pero también exige comprobar con detalle el tipo de renta, el tiempo de residencia, la ubicación del patrimonio y la documentación que permita justificar la aplicación del beneficio fiscal si Hacienda la revisa. Esa conclusión es una inferencia práctica apoyada en las condiciones y límites que detalla la propia AEAT