La Audiencia de Barcelona ha dictado un auto de búsqueda y captura contra el humorista Jaïr Domínguez. La medida tiene como objetivo asegurar su comparecencia en el juicio previsto para el próximo martes, tras varios intentos fallidos de citarlo formalmente para responder por una denuncia de incitación al odio interpuesta por Vox.

El tribunal justifica la orden tras agotar las vías ordinarias de notificación: llamadas telefónicas, visitas de los Mossos d’Esquadra al domicilio facilitado y gestiones a través de su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, todas ellas sin éxito. Según el auto, el humorista se encuentra legalmente en «ignorado paradero».

El origen de la polémica: «Un puñetazo en la boca»

Los hechos se remontan a febrero de 2021, un día después de las elecciones catalanas en las que Vox obtuvo 11 diputados. En un programa de Catalunya Ràdio, Domínguez vertió una serie de comentarios que ahora centran la acusación:

Calificó los resultados en ciertas zonas como «Cataluña poligonera neonazi» .

. Afirmó que «al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca».

Vox, que ejerce la única acusación en el caso, solicita para él dos años de cárcel y una multa de 216.000 euros para la emisora. El partido sostiene que estas expresiones buscaban aumentar el clima de violencia contra sus votantes y representantes.

La Fiscalía no ve delito

A diferencia de la formación de Santiago Abascal, la Fiscalía no apoya la acusación. El Ministerio Público considera que las declaraciones se enmarcan en un programa de humor y que, por tanto, no constituyen un delito de odio.

La respuesta del humorista: «Estoy en Banyoles»

Tras conocerse la noticia, Jaïr Domínguez ha reaccionado a través de sus redes sociales. El humorista compartió la parte dispositiva de la orden de detención con un mensaje irónico sobre su supuesta desaparición:

«Pero qué averiguar paradero si estoy en Banyoles», publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

A pesar de su mensaje público, la orden judicial sigue vigente para garantizar que el proceso pueda celebrarse la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona.