29 de agosto de 2026: la noche televisiva responde a un patrón definido: informativos y deportes al principio; debate y entretenimiento en la franja central; y cine o ficción para cerrar el prime time.

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Si quieres evitar el zapping, trata la parrilla como una línea: arrancas con noticias, pasas a programas de contenido y debate y rematas con producciones de alto gancho. El cambio entre franjas altera ritmo y público.

A partir de las 20:00 la mayoría de cadenas abre con informativos; entre las 21:00 y las 22:30 se concentran concursos, debates y formatos de entretenimiento, y el cierre del prime suele ocuparlo cine o ficción. Con una selección directa se puede construir una noche coherente sin ver todo.

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La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 La amiga estupenda

La amiga estupenda 22:55 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:50 La amiga estupenda

La 1 ofrece continuidad narrativa: informativos seguidos por un bloque de análisis y luego ficción repetida para facilitar incorporaciones tardías.

Arranque: Telediario 2 (20:55). Transición deportiva: Teledeporte 2 (21:25). El valor de la noche está en Informe semanal (21:30) y en el triple pase de La amiga estupenda (22:05, 22:55, 23:50), útil si te incorporas más tarde.

Imprescindibles: Informe semanal (21:30), La amiga estupenda (22:05), Telediario 2 (20:55).

La 2

20:00 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:05 Cifras y letras

Cifras y letras 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

La 2 apuesta por entretenimiento de tono pausado y retos intelectuales: arranque ligero y subida de tensión con el concurso de letras.

¡Cómo nos reímos! (20:00) calienta la noche; Cifras y letras (21:05) exige atención; el doble pase de Malas lenguas Noche (21:40) busca reforzar el impacto en la franja.

Imprescindibles: ¡Cómo nos reímos! (20:00), Cifras y letras (21:05), Malas lenguas Noche (21:40).

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Atrapa un millón

Atrapa un millón 23:52 Atrapa un millón

Antena 3 estructura la noche sobre tres ejes: noticias, servicio y concurso estrella.

A3 Noticias Fin de Semana (21:00) marca el inicio; Deportes 2 (21:45) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) sostienen el interés antes de lanzar Atrapa un millón (22:10), que repite a las 23:52 para quienes prefieren horario tardío.

Imprescindibles: Atrapa un millón (22:10) (y pase a 23:52), A3 Noticias Fin de Semana (21:00), Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates

First Dates 22:45 Óscar Jaenada y Blake Lively protagonizan «Infierno azul»

Cuatro combina servicio informativo corto y entretenimiento directo: noticias, entretenimiento emocional y película con reclamo de estrellas.

Noticias Cuatro (20:00) y El desmarque Cuatro (20:50) sitúan el contexto; First Dates (21:10) aporta gancho humano; la película “Infierno azul” (22:45), con Óscar Jaenada y Blake Lively, cierra la noche con atractivo cinematográfico.

Imprescindibles: First Dates (21:10), Infierno azul (22:45), Noticias Cuatro (20:00).

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Quim Gutiérrez protagoniza «Al otro barrio»

Quim Gutiérrez protagoniza «Al otro barrio» 23:35 Mari(dos)

Telecinco mezcla actualidad y prime comercial: informativos que conducen hacia una oferta de ficción con rostro conocido.

Informativos Telecinco 21:00 introduce la noche; El desmarque Telecinco (21:30) actúa de puente; la propuesta central es Al otro barrio (22:00), con Quim Gutiérrez, y Mari(dos) (23:35) funciona como cierre para quienes alargan la sesión.

Imprescindibles: Al otro barrio (22:00), Mari(dos) (23:35), Informativos Telecinco 21:00.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:45 laSexta Xplica

laSexta propone análisis y explicación: informativos y bloques temáticos que profundizan más que entretener rápidamente.

laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) abre; laSexta Deportes (21:00) y laSexta Meteo (21:10) mantienen la agenda; Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:45) constituyen el núcleo para quien busca contexto y lectura.

Imprescindibles: Sábado Clave (21:15), laSexta Xplica (21:45), laSexta Noticias Fin de Semana (20:00).

Cierre: tu ruta ideal

Ruta sugerida: comienza en los informativos de cualquier cadena (Telediario 2, 20:55 en La 1; Noticias Cuatro, 20:00; laSexta Noticias Fin de Semana, 20:00), elige un puente de entretenimiento (por ejemplo, Atrapa un millón en Antena 3 o First Dates en Cuatro) y decide el cierre entre ficción o película (La amiga estupenda, Infierno azul, Al otro barrio).

Con la parrilla organizada por bloques, basta un par de elecciones para armar una noche consistente y sin perder lo más destacado.

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