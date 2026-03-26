El postre más tradicional de las fiestas religiosas se adapta a la tecnología de la freidora de aire con una elaboración rápida, sin apenas aceite y que mantiene todo el sabor del dulce de leche.

Con la llegada de la Semana Santa 2026 a España, las cocinas de todo el país recuperan sus aromas más nostálgicos y tradicionales. Más allá de la asistencia a los pasos y las estaciones de penitencia, estas fechas señaladas se distinguen por una gastronomía dulce donde la torrija de leche se erige como la referencia absoluta de la festividad. Aunque cada hogar guarda con celo su propia variante de este postre, la evolución técnica permite hoy disfrutar de la tradición de una forma más ligera y limpia gracias a la freidora de aire o airfryer.

La receta propuesta permite obtener un resultado fiel al sabor de siempre eliminando la complejidad y el uso de grasas propio de la fritura clásica. Esta alternativa resulta idónea para quienes desean evitar el uso excesivo de aceite y la limpieza posterior que requiere la cocina tras la elaboración convencional, manteniendo un estándar de calidad y textura óptimo para el paladar.

Ingredientes necesarios para la elaboración

La excelencia de la torrija reside en la selección de sus componentes y en el tratamiento de los mismos durante la transformación. Para obtener entre 8 y 10 raciones, se requieren los siguientes elementos:

• Pan: Una barra de pan brioche o pan especial para torrijas.

• Lácteos: 500 ml de leche (animal o vegetal, según preferencia o necesidades dietéticas).

• Aromatizantes: La piel de un limón, la piel de una naranja y una rama de canela.

• Endulzantes: 50 gramos de azúcar blanco, además de una mezcla adicional de azúcar y canela en polvo para el rebozado final.

• Ligantes: 2 huevos de gallina medianos.

• Grasas: Una mínima cantidad de aceite de oliva suave o de girasol para el proceso.

Guía de preparación y técnica de infusión

El secreto de una torrija de calidad comienza con la infusión de la leche. Se debe proceder al pelado de media cáscara de limón y media de naranja, con especial atención en retirar la parte blanca para evitar que aporte un matiz amargo a la leche. En un cazo, se calienta el lácteo junto a las pieles, el azúcar y la rama de canela a fuego medio. Justo antes de alcanzar el punto de ebullición, se retira del fuego y se deja reposar el conjunto, debidamente tapado, durante un periodo mínimo de 15 minutos. Tras este proceso de aromatización, se filtran los sólidos con un colador y se reserva el líquido.

Una vez que la leche está tibia, se inicia el proceso de remojo del pan. El tiempo de inmersión es variable según la consistencia de la pieza: mientras que el pan duro requiere una exposición más prolongada, el pan brioche únicamente precisa de un par de minutos por cada lado para absorber el líquido sin comprometer su estructura física. Posteriormente, cada rebanada debe pasarse por huevo batido de forma homogénea.

El proceso en la freidora de aire

Para la cocción técnica, es fundamental el uso de papel de horno apto para el dispositivo, lo que impedirá que el pan se adhiera a la superficie del cestillo. Las torrijas se introducen en la freidora de aire en tandas, programando una temperatura constante de 180°C. El tiempo de cocinado estimado es de 5 minutos por cada lado, garantizando así un dorado uniforme y una textura interior cremosa.

Finalmente, se pasan con precaución por la mezcla de azúcar y canela, retirando el exceso de producto. Aunque este postre permite su consumo en caliente, la recomendación técnica para apreciar todos sus matices es dejarlas reposar en el frigorífico, debidamente tapadas, durante un par de horas. Esta propuesta gastronómica demuestra que la innovación técnica se pone al servicio de la tradición para facilitar la elaboración del dulce más emblemático de la cultura española.