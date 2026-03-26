La que fuera estrella de ‘realities’ regresa a Telecinco en una entrevista exclusiva con Santi Acosta donde revela su refugio en la fe y las causas que la llevaron a abandonar los focos en 2020.

Ylenia Padilla, uno de los rostros más mediáticos de la última década en la televisión en España, regresa a la pequeña pantalla tras un lustro de absoluto silencio editorial. La valenciana, que alcanzó la popularidad como figura central de formatos como ‘Gandía Shore’ y, posteriormente, en las ediciones de ‘GH VIP 3’ y ‘GH DÚO’, además de su etapa como colaboradora en ‘Sálvame’, protagonizará este viernes el ‘scoop’ principal del programa ‘De Viernes’ en Telecinco.

Esta reaparición supone el fin de una ausencia que se inició en septiembre de 2020, fecha en la que Padilla decidió apartarse definitivamente de la programación de Mediaset y de la esfera pública. Aunque recientemente se vinculó su nombre al proyecto ‘La cárcel de los famosos’, el acuerdo contractual no llegó a término, postergando un retorno que finalmente se materializará de la mano de Santi Acosta.

El refugio en la fe y el fin de una etapa

En el adelanto de la entrevista ofrecido por la cadena, Padilla se muestra contundente sobre las razones que motivaron su marcha voluntaria hace más de cinco años. «Ya no podía aguantarlo más. No estaba feliz», reconoce la invitada, aludiendo a un agotamiento personal que la llevó a dejarlo todo en el punto álgido de su carrera televisiva.

Durante la conversación, la exconcursante profundiza en el giro vital que ha experimentado durante este periodo de retiro, destacando un componente espiritual hasta ahora desconocido por el gran público. «He vuelto a mi fe a Jesús», confiesa a Santi Acosta, señalando sus creencias religiosas como el pilar fundamental que ha transformado su existencia durante estos años de anonimato.

Un regreso inesperado a la disciplina de Mediaset

A pesar de que su salida de los platós parecía definitiva, la propia protagonista admite el cambio de postura que ha facilitado este acercamiento con la audiencia de Telecinco. «Tenía totalmente claro que jamás iba a volver, pero nunca digas nunca», sentencia Padilla en el avance del programa, dejando abierta una nueva etapa profesional tras años de distanciamiento con los medios de comunicación.

Siguiendo la estructura habitual del formato de Prime Time de los viernes, Telecinco emitirá primero el ‘scoop’ grabado y se espera que la presencia de Ylenia Padilla en el plató de directo se produzca en las próximas semanas. No obstante, la fecha definitiva de su comparecencia en vivo podría verse alterada por el calendario de Semana Santa, pudiendo demorarse hasta catorce días después de la emisión de este primer testimonio.