El colaborador de televisión reprocha a la que fuera su íntima amiga sus recientes declaraciones en el programa de David Broncano y critica su actual situación profesional tras la ruptura de su relación personal.

La relación de amistad que durante años unió a Víctor Sandoval y Belén Esteban parece haber alcanzado un punto de no retorno. El tertuliano ha expresado públicamente su malestar y decepción con la que fuera su colaboradora cercana, tras las últimas apariciones mediáticas de esta y, especialmente, a raíz de su reciente entrevista en el programa ‘La Revuelta’.

Sandoval, que actualmente ejerce como colaborador en ‘Los Kikos’ —el formato para la plataforma YouTube encabezado por Kiko Hernández y Kiko Matamoros—, ha estallado contra la denominada «Patrona», acusándola de verter falsedades en conversaciones privadas. «De lo que me voy enterando por detrás, que con quién hablas, que qué cuentas… Qué decepción más grande», ha manifestado el presentador, visiblemente afectado por informaciones que le habrían llegado de forma indirecta.

Reproches en el ámbito profesional y personal

El núcleo del conflicto no solo reside en la esfera personal, sino que se extiende a la falta de apoyo profesional que Sandoval recrimina a Esteban. Según el testimonio del colaborador, esta no habría contactado con él en momentos de necesidad laboral. «Qué poquito coges el teléfono cuando uno necesita comer y trabajo», ha señalado, haciendo alusión a su actual participación en el concurso ‘Top Chef’.

A este respecto, Sandoval ha revelado un agravio comparativo relacionado con las colaboraciones en programas de cocina. Según sus palabras, Belén Esteban habría contactado con el periodista David Insua para cocinar con ella, en lugar de recurrir a él. El tertuliano recordó, además, que cuando él participó en el espacio ‘Bake Off’, su intención inicial era contar con la cantante Alaska, pero fue la propia Esteban quien insistió en acudir en su lugar. Ante esta situación, Sandoval se ha mostrado tajante: «Ni se te ocurra volverme a llamar. Te lo digo de corazón. Y me parte el alma».

Críticas a su entrevista con David Broncano

Víctor Sandoval también ha analizado con severidad la intervención de Belén Esteban el pasado lunes en ‘La Revuelta’, donde la colaboradora solicitó a David Broncano un contrato a partir del mes de septiembre. Sandoval ha cuestionado la posición de fuerza de la madrileña para realizar tales exigencias contractuales en el actual escenario audiovisual.

«Tienes el valor de decirle ‘hazme un buen contrato’. Estás tú ahora para que te hagan un buen contrato, sí», ha ironizado el colaborador. Sandoval ha puesto en duda que Esteban siga siendo un activo de alta rentabilidad fuera de los entornos digitales: «Dices que eres un valor en alza. En alza de plataforma, porque cuando quitas las plataformas, ya no hay alza».

Finalmente, el periodista ha equiparado la situación laboral de ambos, lanzando un dardo final sobre su condición de trabajadora por cuenta propia. «Estás como yo, cariño, en el paro. Solo que tú no tienes paro porque eres autónoma», sentenció, sugiriendo que la remuneración de Esteban habría sido superior por dicha condición jurídica.