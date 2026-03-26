La corporación pública adelanta el lanzamiento de su ‘talent’ culinario al lunes 30 de marzo, desplazando el desenlace del formato de decoración tras sus discretos resultados de audiencia.

RTVE ha sorprendido al sector audiovisual con un movimiento estratégico de calado en su parrilla de programación coincidiendo con la festividad de la Semana Santa. La 1 estrenará la decimocuarta edición de ‘MasterChef’ de manera inminente el próximo lunes 30 de marzo, una decisión inusual para los grandes lanzamientos de la temporada, que habitualmente aguardan a la finalización de las vacaciones litúrgicas. Este estreno conlleva el desplazamiento de la final de ‘DecoMasters’, que cede su hueco habitual en la noche del lunes.

El debut de la nueva etapa de los fogones, que contará con la novedad de Delicious Martha como sustituta de Samantha Vallejo-Nágera, se producirá a las 22:30 horas. Este horario supone un adelanto significativo respecto a las emisiones previas de la cadena en esa franja, que daban comienzo pasadas las 23:00 horas. Según los avances ofrecidos por la Corporación, se espera que ‘La Revuelta’ recorte su duración esa jornada para facilitar el inicio temprano del concurso de cocina, caracterizado por la extensa duración de sus galas.

‘DecoMasters’ se despide el martes tras sus mínimos de audiencia

El principal damnificado por esta reestructuración es ‘DecoMasters’. El formato de decoración con famosos, presentado por Patricia Montero y producido por Shine Iberia, finalizará su andadura el martes 31 de marzo. El programa se despedirá de la audiencia teniendo como telonero el encuentro de la Selección Española de fútbol, tras no haber logrado imponerse a su competidor directo, ‘Casados a primera vista’.

Los registros de audiencia han sido determinantes para este movimiento. ‘DecoMasters’ promedia hasta la fecha una cuota de pantalla del 9,2% y 567.000 espectadores, situándose por debajo de la media mensual de La 1. En cinco de sus nueve entregas, el espacio descendió de la barrera del medio millón de fieles, lastrado en parte por un inicio de emisión excesivamente tardío en el ‘prime time’.

Estrategia frente a la competencia y cierre de mes

La decisión de RTVE responde a una maniobra táctica para proteger su producto estrella. Al estrenar ‘MasterChef 14’ en la última semana de marzo, la cadena pública busca fidelizar al espectador antes del previsible desembarco de ‘La isla de las tentaciones 10’ en Telecinco, que ocupará previsiblemente el hueco dejado por ‘Casados a primera vista’ los lunes.

Asimismo, el adelanto permite a La 1 mejorar su promedio mensual de marzo. Aunque la distancia con Antena 3 se sitúa en nueve décimas, el previsible buen dato de estreno de los cocineros, sumado a los partidos amistosos de la Selección, contribuirá a consolidar la trayectoria ascendente de la cadena pública en el cierre del primer trimestre del año.