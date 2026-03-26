Los artistas se reencontraron con Juan y Medio en el programa de Ana Milán para reflexionar sobre las renuncias de la fama temprana y el papel fundamental de sus familias en la gestión de sus carreras musicales.

La segunda entrega del programa ‘Ex. La vida después’, emitida este miércoles 25 de marzo en Cuatro, propuso una profunda reflexión sobre el fenómeno de los niños prodigio en la pequeña pantalla. Bajo la conducción de Ana Milán, el espacio contó con la participación del presentador Juan y Medio, figura clave en el lanzamiento de jóvenes talentos, quien recibió la sorpresa de dos de sus pupilos más emblemáticos: Antonio José y María Parrado. Durante el encuentro, ambos artistas desgranaron los claroscuros de una infancia marcada por la exposición pública y la responsabilidad profesional.

El reencuentro con Juan y Medio: de ‘Menuda noche’ al éxito adulto

El programa, que tras su estreno con Rosalía ha centrado su atención en la evolución de figuras que alcanzaron la popularidad a edades tempranas, reunió a rostros conocidos como Juan José Ballesta y Jeannette. Sin embargo, el momento de mayor carga emocional se produjo con la aparición de Antonio José y María Parrado. Ambos quisieron mostrar su afecto hacia Juan y Medio, conductor de ‘Menuda noche’, programa que sirvió de plataforma para sus carreras y donde el presentador siempre mantuvo como prioridad que los menores «se lo pasaran bien».

Antonio José recordó sus inicios tras representar a España en Eurovisión Junior, certamen al que acudió impulsado por su madre. Por su parte, María Parrado relató cómo, estando en el conservatorio, decidió presentarse al casting del programa andaluz a pesar del «pánico» que sentía al cantar ante el público. Si bien los dos intérpretes aseguraron que repetirían «con los ojos cerrados» su paso por el formato televisivo, mostraron más reticencias al valorar la experiencia global de ser artistas siendo apenas unos niños.

El sacrificio de la infancia y la libertad de elegir

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la necesidad de normalidad frente a las exigencias de la industria. Antonio José confesó que a los 13 años, mientras realizaba giras por toda España, sintió el deseo de recuperar su espacio personal: «Yo quería estar con mis amigos, quería jugar». El cantante calificó como el «gran triunfo» de su vida el momento en el que su madre, tras escuchar su petición, solicitó la carta de libertad a su compañía discográfica para frenar su actividad profesional.

En una línea similar se pronunció María Parrado al recordar su victoria en ‘La Voz’. Con solo 12 años, su padre le planteó con honestidad las implicaciones de firmar un contrato con la multinacional Universal, advirtiéndole de los sacrificios que conllevaría. «Me cayeron los lagrimones, pero fue coherente plantearme lo que quería hacer», explicó la artista, subrayando la importancia de haber tenido voz propia en una decisión de tal magnitud.

La responsabilidad de los progenitores en el éxito y el fracaso

La conversación derivó hacia el papel de los padres en el desarrollo de los niños artistas. Tanto Antonio José como Parrado coincidieron en señalar la suerte de haber contado con referentes familiares que priorizaron su bienestar sobre el beneficio económico o la fama. Los invitados lamentaron que otros compañeros «se perdieran por el camino por culpa de sus progenitores», criticando a aquellos padres que proyectan y «focalizan en el hijo las carencias suyas».

Esta segunda entrega de ‘Ex. La vida después’ deja constancia de la complejidad que rodea a las estrellas infantiles en España y la necesidad de un entorno protector que garantice que la carrera profesional no eclipse el derecho fundamental de todo menor a disfrutar de su infancia.