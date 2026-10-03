En Ceuta, la cercanía al mar y la variación estacional favorecen la aparición de humedad en el interior de las viviendas; una ventilación breve y eficaz reduce condensaciones, malos olores y molestias respiratorias.

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Ventilar no equivale a dejar las ventanas abiertas todo el día.

Hay que atender al cuándo, al tiempo y a la forma de ventilar para renovar el aire sin enfriar en exceso las estancias: ventilar de forma intencionada y por impulsos suele ser más eficaz que mantener aperturas prolongadas.

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Por qué en otoño aparece la humedad en casa

La humedad interior aumenta cuando el vapor de agua generado por la actividad diaria no se evacúa. Cocina, duchas, secado de ropa en interior y la respiración aportan vapor que, sin renovación, tiende a condensarse en puntos fríos de la vivienda.

En viviendas con pocas corrientes, los olores también perduran más, sobre todo en espacios interiores o pasillos.

La regla básica: ventilación por impulsos

Renovar el aire en periodos cortos y repetidos logra el objetivo de cambiar el aire sin perder demasiado calor.

Ventila cuando haya actividad: tras cocinar, después de la ducha o tras tareas que generen vapor.

tras cocinar, después de la ducha o tras tareas que generen vapor. Hazlo en periodos cortos: abre ventanas unos minutos y repite si es necesario en lugar de mantenerlas abiertas horas.

abre ventanas unos minutos y repite si es necesario en lugar de mantenerlas abiertas horas. No se trata de enfriar la casa: busca renovar el aire, no crear corrientes frías permanentes.

Cómo crear corrientes de aire sin pasarte de enfriamiento

Para que la ventilación sea efectiva, conviene favorecer el paso del aire entre dos puntos.

Abre ventanas o aperturas enfrentadas para generar circulación.

para generar circulación. Si solo puedes ventilar una zona, abre puertas interiores para permitir la redistribución del aire.

Evita dejar una única ventana abierta durante horas si eso enfría sin renovar eficazmente.

En Ceuta, donde el viento puede cambiar de dirección con rapidez, la ventilación por impulsos con circulación suele dar mejores resultados que la apertura continua.

Prioridades dentro de la casa

Algunas estancias requieren atención preferente porque generan más humedad.

Cocina: ventila tras cocinar; si usas extractor, coordina su uso con la renovación del aire.

ventila tras cocinar; si usas extractor, coordina su uso con la renovación del aire. Baño: ventilar después de la ducha ayuda a evitar acumulación de humedad.

ventilar después de la ducha ayuda a evitar acumulación de humedad. Habitaciones interiores: si no tienen ventana exterior, facilita el intercambio abriendo puertas y ventila las estancias con acceso al exterior.

Qué señales indican que falta ventilación

Detecta el problema a tiempo observando indicios habituales.

Olores persistentes que no desaparecen con la limpieza habitual.

que no desaparecen con la limpieza habitual. Condensación en cristales o puntos concretos de la pared.

en cristales o puntos concretos de la pared. Sensación de ambiente cargado, especialmente por la mañana.

Si aparecen estas señales, revisa primero los hábitos de ventilación y el origen del vapor (por ejemplo, secado de ropa en interior).

Ventilar con sentido también es cuidar la climatización

Una ventilación adecuada contribuye al confort térmico si se coordina con la calefacción.

Ventila en momentos puntuales para limitar pérdidas de calor.

Evita corrientes permanentes que enfríen estancias innecesariamente.

Si usas calefacción, procura que la ventilación no suponga una caída brusca de temperatura en la habitación.

Fuentes

Recomendaciones basadas en guías de organismos públicos y entidades de referencia en salud ambiental y eficiencia energética.

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