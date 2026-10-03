Un extractor mal usado permite que los olores y la grasa se depositen en la ropa, el salón y las cortinas. En Ceuta, donde muchas viviendas tienen cocinas compactas y ventilación cruzada variable, su uso correcto reduce molestias domésticas y el mantenimiento del hogar.

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Con hábitos sencillos se mejora la comodidad y se evita que la cocina acumule olores persistentes que luego resultan difíciles de eliminar.

Cuándo encender el extractor

Enciende el extractor desde el inicio de la cocción: funciona mejor acompañando el vapor y los aromas que tratando de «recoger» lo ya dispersado.

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Para cocciones intensas (salteados, frituras o hervores prolongados) selecciona una velocidad superior y mantenla durante todo el proceso. Si el humo aparece antes de apagar la placa, sube la potencia inmediatamente.

Configura la velocidad según la tarea

No es preciso usar siempre el máximo; adapta la potencia a lo que estés cocinando.

Calentar o cocer suave: velocidad moderada.

velocidad moderada. Saltear o cocer con mucho vapor: potencia alta para evacuar mejor.

potencia alta para evacuar mejor. Frituras: máxima velocidad y ventilación activa mientras haya vapores.

Ventilar con sentido: ventana y flujo de aire

El extractor crea movimiento de aire; necesita una entrada de aire exterior para ser eficaz. Si la cocina está cerrada, abre una ventana o permite una vía de aire en una estancia contigua.

En Ceuta, donde el viento puede variar, la clave no es provocar corrientes fuertes sino garantizar una entrada de aire estable para que el extractor evacúe correctamente.

Mantenimiento: filtros limpios, mejor rendimiento

Los filtros que acumulan grasa pierden eficacia y aumentan los olores. Sigue las instrucciones del fabricante sobre limpieza y sustitución.

Filtros metálicos antigrasa: límpialos según las indicaciones del equipo; muchas veces admiten lavado con desengrasante o en lavavajillas si el fabricante lo permite.

límpialos según las indicaciones del equipo; muchas veces admiten lavado con desengrasante o en lavavajillas si el fabricante lo permite. Filtros de carbón: no se limpian como los metálicos; reemplázalos en los plazos que indique el fabricante.

no se limpian como los metálicos; reemplázalos en los plazos que indique el fabricante. Campana y rejillas: limpiar la grasa superficial facilita la circulación del aire.

Si dudas sobre el tipo de filtro, revisa el manual o la etiqueta del aparato antes de intervenir.

Errores habituales que empeoran olores y humo

Encender tarde: cuando el humo ya está en el ambiente.

cuando el humo ya está en el ambiente. Usar poca potencia: en cocciones con mucho vapor.

en cocciones con mucho vapor. No asegurar entrada de aire: cocinas cerradas dificultan la extracción.

cocinas cerradas dificultan la extracción. Olvidar el mantenimiento de filtros: pierde eficacia y aumenta olor.

pierde eficacia y aumenta olor. Destapar constantemente los recipientes: aumenta la carga de vapor.

Un hábito útil al terminar de cocinar

Mantén el extractor unos minutos tras apagar la placa para eliminar el vapor residual y el humo que queda en el conducto.

Seguridad: sigue las indicaciones del fabricante

Respeta las instrucciones del equipo (tipo de filtros, montaje y limpieza). El comportamiento del extractor difiere si la salida es al exterior o si funciona en recirculación; por eso consulta el manual.

Si quieres mejorar el rendimiento de inmediato, comienza por encender a tiempo, ajustar la velocidad según la tarea y revisar el estado de los filtros.

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