Antes de poner la calefacción por primera vez este otoño, comprueba presión, rejillas y termostato para evitar averías y consumos innecesarios.

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Este texto recopila comprobaciones prácticas para viviendas con caldera y otros sistemas de calefacción doméstica. Si tu equipo tiene un manual, sigue sus indicaciones; las obligaciones de revisión de equipos de gas vienen fijadas por la normativa y por las instrucciones del fabricante. Ante dudas sobre la instalación, consulta a un técnico autorizado.

Seguridad: señales que conviene vigilar

Si detectas olor a gas, ruidos anormales o que el aparato no arranca como siempre, detén su uso y pide revisión profesional.

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Revisa también las entradas y salidas de aire del equipo: las rejillas no deben estar tapadas por muebles, cortinas o ropa. Una ventilación obstruida reduce el rendimiento y puede aumentar riesgos. Ante cualquier signo fuera de lo habitual, contacta con el servicio técnico responsable de la instalación.

Presión y mantenimiento básico

La presión del circuito de una caldera condiciona su funcionamiento; debería mantenerse en el rango que indica el fabricante.

Si el sistema pierde presión con frecuencia puede haber una fuga o fallo en el circuito y conviene una comprobación especializada. Las revisiones periódicas y las limpiezas recomendadas por el fabricante prolongan la vida útil del equipo y mejoran su eficiencia; en instalaciones con gas, siga el calendario y los requisitos de la normativa vigente.

Radiadores: purga y orientación

Los radiadores con aire en su interior generan zonas frías; purgarlos cuando proceda mejora su rendimiento.

Comprueba que el calor llega de forma uniforme; si un radiador está frío en la parte superior y caliente abajo, procede a purgarlo o solicita revisión. Evita colocar objetos delante de los radiadores: en viviendas de Ceuta es habitual aprovechar el espacio junto a los equipos para guardar textiles, lo que reduce la eficacia del sistema.

Termostato y hábitos de uso

Mantener una temperatura estable suele ser más eficiente que subir y bajar bruscamente la potencia.

Programa el termostato según la rutina del hogar para evitar picos de consumo. En dormitorios, busca una temperatura adecuada al descanso sin sobrecalentar, y evita compensar el exceso abriendo ventanas prolongadamente.

Ventilar con criterio

Renovar el aire es necesario incluso con la calefacción encendida; mejor hacerlo en ciclos cortos y eficaces.

La ventilación controlada reduce la condensación y los problemas de humedad en paredes y rincones. Revisa también hábitos que favorecen la humedad, como el secado de ropa en el interior o la ventilación insuficiente en baño y cocina.

Checklist rápido antes de usar a diario

Revisión visual : rejillas despejadas y sin obstrucciones.

: rejillas despejadas y sin obstrucciones. Comportamiento del equipo : arranques regulares y sin ruidos u olores extraños.

: arranques regulares y sin ruidos u olores extraños. Presión y funcionamiento : dentro del rango recomendado por el fabricante.

: dentro del rango recomendado por el fabricante. Radiadores : calor uniforme y, si procede, purga.

: calor uniforme y, si procede, purga. Programación : ajustes acordes a la rutina del hogar.

: ajustes acordes a la rutina del hogar. Ventilación: ciclos cortos para renovar el aire sin enfriar en exceso.

Si observas síntomas anómalos o necesitas intervenir en la instalación, llama a un técnico autorizado y evita manipulaciones que puedan comprometer la seguridad.

Fuente

Recomendaciones generales basadas en las indicaciones del fabricante del equipo y en guías técnicas y de seguridad del sector.

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