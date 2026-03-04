El histórico sorteo de Loterías y Apuestas del Estado pone en juego un nuevo bote millonario; consulte la combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el Joker

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el sorteo ofrece a los participantes la posibilidad de optar a importantes premios económicos acertando la combinación de seis números extraídos de un bombo de 49.

A continuación, podrá consultar los números premiados en el sorteo de hoy en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales.

Resultado de La Primitiva de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Complementario: X

X Reintegro: X

X Joker: XXXXXXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Funcionamiento y reglas de La Primitiva

El sorteo de La Primitiva consiste en elegir 6 números diferentes entre el 1 y el 49. El objetivo principal es acertar la Combinación Ganadora, formada por 6 bolas extraídas del bombo, modalidad conocida popularmente como 6/49.

Además de los seis números principales, el sistema de juego incluye:

Número Complementario: Una bola extra que se extrae para determinar premios de segunda categoría.

Una bola extra que se extrae para determinar premios de segunda categoría. Reintegro: Una bola que se extrae de un bombo aparte, numerada del 0 al 9. Para obtener el premio máximo o BOTE, el jugador debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.

El Joker de la Primitiva

El Joker es un juego complementario asociado a La Primitiva que permite optar a premios adicionales por el importe de un euro. Cada número Joker consta de siete cifras que se asignan de forma voluntaria al realizar la apuesta principal. Este sorteo paralelo ofrece una oportunidad extra de ganar en cada jornada de celebración.

Historia y curiosidades del sorteo

El sorteo de La Primitiva tiene sus orígenes en el siglo XVIII, concretamente durante el reinado de Carlos III. La iniciativa fue impulsada por Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, con el fin de obtener recursos para las arcas del Estado sin recurrir a nuevas cargas impositivas.

El primer sorteo se celebró el 10 de diciembre de 1763 bajo el nombre de «Lotería por Números». Tras ser suprimida a mediados del siglo XIX, no fue hasta el año 1985 cuando se recuperó el formato para dar lugar a la Primitiva moderna tal y como la conocemos hoy, manteniendo su esencia de elegir una combinación entre diversos números.

Verificación y validez oficial

La Primitiva celebra sus sorteos ordinarios los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas, aunque la información actualizada suele estar disponible minutos antes.

Nota: Este medio no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).