La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) ha reportado este miércoles un grave ataque contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán. Este incidente marca el tercer reporte de hostilidades en la zona en menos de 24 horas, consolidando una jornada de extrema tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Detalles del ataque reportado por Londres

Según el informe emitido por el organismo británico, el buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido que impactó justo por encima de la línea de flotación. El ataque desató un incendio en la sala de máquinas, lo que obligó a la tripulación a realizar una evacuación de emergencia.

Estado de la tripulación: La UKMTO confirmó que todos los marineros han sido localizados y se encuentran a salvo.

Situación ambiental: A pesar de la gravedad del incendio, no se han reportado daños ambientales ni vertidos en las dos millas náuticas al norte de Omán donde ocurrió el suceso.

Una jornada bajo vigilancia británica

El Reino Unido ha mantenido un monitoreo constante sobre el Golfo Pérsico durante este 4 de marzo, documentando una escalada sin precedentes:

Madrugada: Reporte británico de «actividad sospechosa» y una fuerte explosión cerca de un buque. Mañana: Ataque confirmado al este de Fujairah (Emiratos Árabes Unidos). Tarde: Impacto directo contra el portacontenedores y abandono del buque.

Contexto: La amenaza de bloqueo total

Este recrudecimiento de los ataques ocurre tras las recientes operaciones militares de Israel en Teherán y el Líbano. En respuesta, el General Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria de Irán, advirtió ayer que su país está dispuesto a paralizar el comercio regional:

«No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región y prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz».

Las autoridades navales del Reino Unido y sus aliados mantienen la alerta máxima ante la posibilidad de que estos ataques sistemáticos deriven en un cierre de facto del estrecho, lo que dispararía los costos logísticos y del crudo a nivel global.