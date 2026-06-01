La combinación ganadora y el ‘sueño’ regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el reparto de los premios en una jornada europea dotada con un gran sueldo mensual

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 1 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo de EuroDreams. Esta convocatoria de azar, que se desarrolla de manera conjunta a nivel europeo, ofrece a los participantes de los diferentes países integrados la oportunidad de optar a una estructura de premios basada en asignaciones económicas mensuales. Los jugadores que disponen de boletos validados para esta primera jornada de la semana pueden proceder a la comprobación oficial de sus apuestas una vez publicado el escrutinio oficial para verificar si sus números coinciden con las extracciones de los bombos de la organización.

La combinación ganadora y el número denominado ‘sueño’ asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de EuroDreams: 04, 15, 23, 31, 34 y 39

04, 15, 23, 31, 34 y 39 ‘Sueño’ (Dream): 3

Mecánica de participación y estructura de las apuestas en el sorteo

El funcionamiento del sorteo de EuroDreams destaca por poseer una operativa simple para los usuarios que deciden sellar sus boletos. Cada participación exige que el jugador seleccione un total de seis números diferentes dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 40. De forma complementaria, se debe escoger un dígito específico dentro de una segunda tabla, numerada del 1 al 5, cuyo elemento se denomina técnicamente ‘sueño’ (o dream, por su acepción en lengua inglesa).

La combinación de ambas selecciones constituye la jugada formal con la que cada participante intenta acceder a las diferentes escalas de premios que ofrece la organización institucional en sus citas periódicas, fijadas rigurosamente para llevarse a cabo cada lunes y jueves a las 21:00 horas.

Escala completa de premios y categorías económicas de EuroDreams

El reglamento técnico de EuroDreams establece una división del fondo de premios en seis categorías nítidamente diferenciadas. Las cuantías económicas se distribuyen de forma progresiva en función de los aciertos obtenidos en el boleto:

Premios menores y reintegro: La escala más reducida corresponde al tradicional reintegro, mediante el cual se procede a la devolución íntegra del importe del billete, fijado en 2,50 euros. A partir de este nivel, los valores económicos asignados a los acertantes van ascendiendo de manera escalonada en cuantías fijadas en 5 euros, 40 euros y 120 euros.

La escala más reducida corresponde al tradicional reintegro, mediante el cual se procede a la devolución íntegra del importe del billete, fijado en 2,50 euros. A partir de este nivel, los valores económicos asignados a los acertantes van ascendiendo de manera escalonada en cuantías fijadas en 5 euros, 40 euros y 120 euros. Premios mayores: En la franja superior del escrutinio se sitúa, en primer término, un premio dotado con un sueldo de 2.000 euros al mes durante un periodo continuado de cinco años, lo que equivale a un montante global de 120.000 euros.

En la franja superior del escrutinio se sitúa, en primer término, un premio dotado con un sueldo de 2.000 euros al mes durante un periodo continuado de cinco años, lo que equivale a un montante global de 120.000 euros. El galardón principal: La máxima recompensa regulada por el juego consiste en una asignación mensual de 20.000 euros durante un plazo de 30 años, lo que representa un desembolso total final de 7.200.000 euros para el portador de la combinación agraciada.

Dimensión internacional del juego y validez de los resultados oficiales

EuroDreams constituye un producto de lotería caracterizado por su dimensión internacional, al englobar en una estructura de gestión común a diversos Estados del continente. En los sorteos semanales se integra de forma coordinada la participación de los jugadores de España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

En lo referente a la verificación de los resguardos, cabe precisar que la información sobre los resultados se difunde públicamente a partir de las 21:00 horas de la jornada de celebración. No obstante, se recuerda que los datos informativos no conllevan responsabilidad por eventuales errores u omisiones, de modo que la única lista oficial dotada de validez legal para el cobro de las apuestas es la que proporciona de forma directa la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.