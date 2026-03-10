Consulte los resultados del Cupón Diario, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos de este 10 de marzo

Este martes, 10 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra su jornada habitual de sorteos, ofreciendo múltiples oportunidades de fortuna a través de sus distintas modalidades de juego. Participantes de toda España aguardan con ilusión la publicación de los números premiados que pueden resultar en cuantiosos premios económicos.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se verifiquen los datos.

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 35.000 euros a las cinco cifras, además de 55 premios de 350 euros a las cinco cifras del número premiado. También cuenta con premios adicionales por aproximaciones y terminaciones.

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:25h

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día de lunes a domingo. El jugador selecciona entre 5 y 11 números, en un intervalo del 1 al 85. En cada sorteo se extraen un total de 20 números que determinan las combinaciones ganadoras.

Primer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Segundo sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Tercer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Cuarto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Quinto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE es un sorteo diario en el que se puede participar hasta cinco veces al día por tan solo 50 céntimos. El premio máximo es de 150 euros si se logra acertar las tres cifras en el mismo orden de extracción.

Primer sorteo: XXX

XXX Segundo sorteo: XXX

XXX Tercer sorteo: XXX

XXX Cuarto sorteo: XXX

XXX Quinto sorteo: XXX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Información y validez

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales. Recuerde jugar con responsabilidad.