La combinación ganadora y el ‘sueño’ regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el escrutinio de una jornada europea que ofrece un premio mayor de 20.000 euros al mes durante 30 años

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 8 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo ordinario de EuroDreams. Esta convocatoria de azar, desarrollada a escala comunitaria, ofrece a los participantes de los diferentes países adscritos la oportunidad de verificar sus apuestas y comprobar si sus resguardos coinciden con las extracciones oficiales de la noche. Los resultados definitivos de esta jornada fijan la distribución de las categorías de premios en un sorteo que se celebra de forma regular al inicio de la semana.

La combinación ganadora y el número denominado ‘sueño’ asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario a las 21:00 horas:

Combinación ganadora de EuroDreams: 02, 04, 09, 22, 28 y 34

02, 04, 09, 22, 28 y 34 ‘Sueño’ (Dream): 4

Mecánica de juego, países participantes y estructura del sorteo europeo

EuroDreams se define como un producto de juego gestionado en el territorio nacional por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo de carácter internacional se celebra de forma fija cada lunes y jueves a las 21:00 horas, momento a partir del cual se procede a la publicación de los resultados oficiales. La convocatoria incluye la participación organizada de diversos países del continente europeo, entre los que se encuentran España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

El funcionamiento técnico del juego presenta una estructura simple para los participantes. Para formalizar una apuesta, cada jugador debe elegir un total de seis números integrados en una matriz que abarca del 1 al 40. De forma complementaria, se debe seleccionar un número dentro de una tabla secundaria que comprende del 1 al 5, la cual recibe la denominación específica de ‘sueño’ (o dream, por su término en idioma inglés). Esta combinación unificada constituye la participación formal de cada usuario para intentar acceder a las diversas categorías económicas contempladas por la regulación.

Escala de premios y dotación económica de las categorías mayores

El reglamento de EuroDreams estipula la existencia de seis categorías de premios perfectamente diferenciadas, cuyas cuantías ascienden de manera progresiva en función del nivel de coincidencia obtenido en el resguardo. Las categorías básicas e intermedias se estructuran de la siguiente manera:

Reintegro: Constituye el premio más reducido del sorteo y contempla la devolución íntegra del importe del billete, lo que equivale a un total de 2,50 euros.

Constituye el premio más reducido del sorteo y contempla la devolución íntegra del importe del billete, lo que equivale a un total de 2,50 euros. Premios fijos menores: Tras el reintegro, la tabla de galardones establece una escala de cuantías fijas que van subiendo de forma progresiva, fijándose en importes de 5 euros, 40 euros y 120 euros.

En lo relativo a los premios mayores del sorteo, la normativa técnica contempla dos franjas de alta remuneración económica distribuidas en forma de mensualidades:

Segundo premio mayor: Consiste en la asignación de un sueldo regulado de 2.000 euros al mes durante un periodo continuado de cinco años, lo que representa un desembolso total de 120.000 euros para el beneficiario.

Consiste en la asignación de un sueldo regulado de 2.000 euros al mes durante un periodo continuado de cinco años, lo que representa un desembolso total de 120.000 euros para el beneficiario. Primer premio principal: Considerado como la cuantía cumbre de la convocatoria, este galardón otorga al acertante una asignación de 20.000 euros al mes durante un plazo extendido de 30 años, lo que supone un fondo total acumulado de 7.200.000 euros.

Para finalizar, es preciso señalar que la información relativa al escrutinio se difunde bajo reserva ante posibles errores u omisiones en la transcripción, recordando formalmente que la única lista oficial dotada de plena validez legal para la reclamación de los derechos de cobro es la que proporciona de manera directa la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.