AVISO PRE‑SORTEO – ONCE | Miércoles, 10 de junio de 2026

Se informa que hoy, miércoles 10 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el momento de la publicación de este aviso todavía no han sido comunicados los números ni series ganadores. La información oficial será difundida por el operador en los canales habilitados una vez finalizado el proceso de extracción y validación.

Con posterioridad al sorteo podrán ser comprobados, entre otros extremos, los elementos que se detallan a continuación. Hasta entonces no deberán ser considerados como definitivos datos que no hayan sido publicados por la entidad responsable.

Combinación ganadora: número premiado de cinco cifras y serie asociada.

Posibles números complementarios o adicionales, en su caso.

Determinación de reintegros o devoluciones aplicables a las distintas modalidades.

Resultados de las modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados a la fecha.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en el marco de los sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la adjudicación principal se efectúa mediante la extracción de un número de cinco cifras acompañado de una serie. Además de la combinación principal, pueden contemplarse variantes y modalidades diarias como el Cupón, cuyas condiciones específicas de apuesta, serie y premios son establecidas por el operador.

Se especifica que la mecánica de cada modalidad puede incluir, según la convocatoria, elementos adicionales de asignación de premio (complementarios) o procedimientos de reintegro. Las características técnicas y reglamentarias de cada juego son publicadas por la entidad responsable y deberán ser consultadas para la verificación detallada de cualquier billete o apuesta.

Horario y seguimiento oficial

La extracción de los números se llevará a cabo a lo largo del día. La emisión y publicación de los resultados serán realizadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales. Se recomienda que la comprobación de los resultados se efectúe exclusivamente con la información proporcionada por la entidad responsable.

El seguimiento y la consulta de los resultados serán posibles mediante la web oficial del operador: https://www.juegosonce.es/, donde se facilitará la relación completa de números y series una vez culminado el proceso de validación.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, se procederá a la verificación técnica y administrativa de los premios conforme a la normativa aplicable y a las condiciones establecidas por el operador. Se aconseja contrastar cualquier información con la comunicación oficial antes de efectuar reclamaciones o pagos.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).