Se informa que hoy, martes 9 de junio de 2026, se celebra el sorteo de Euromillones. En el momento de emisión de este aviso pre-sorteo todavía no se encuentran disponibles los números ganadores ni los códigos asociados. La celebración del sorteo será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su condición de operador autorizado para la comercialización en España y la comunicación oficial de resultados.

Se hará constar más tarde la información detallada relativa al resultado del sorteo. Se indicará de forma explícita y verificable:

La combinación ganadora compuesta por cinco números y dos estrellas, conforme a la mecánica de Euromillones.

El código asociado a España conocido como El Millón , cuando corresponda a la extracción nacional.

, cuando corresponda a la extracción nacional. La relación de categorías y premios obtenidos, con su asignación de premios por aciertos.

Que otros conceptos citados en sorteos diferentes —como complementario o reintegro— se aplican cuando proceda según la normativa de cada juego y no forman parte de la mecánica básica de Euromillones.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que Euromillones se articula como un sorteo paneuropeo en el que la combinación se compone de cinco números principales más dos estrellas. La modalidad paneuropea determina que las apuestas y la asignación de categorías de premio serán coordinadas entre los operadores participantes, respetándose las normas específicas vigentes en cada país adherido. En España, la gestión comercial y la validación de boletos son competencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se podrá optar por las modalidades de apuesta previstas y autorizadas por el operador, incluidas las apuestas simples, las apuestas múltiples, los abonos y las fórmulas de selección automática, de conformidad con las condiciones publicadas por el operador. La aceptación y registro de apuestas se realizará por las vías habilitadas y autorizadas por la entidad gestora.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 horas. La transmisión y la publicación oficiales de los resultados serán realizadas por la entidad responsable y por los canales que ésta habilite. El seguimiento oficial y la consulta de resultados se realizará a través del portal institucional indicado a continuación:

Verificación de los premios

La comprobación final de los boletos y la determinación de los importes adjudicados serán efectuadas por la entidad competente y autorizada. Los ganadores deberán someterse a los procedimientos de validación establecidos por la administración de loterías y por la entidad operadora para la gestión y pago de premios. Cualquier reclamación o duda deberá ser tramitada ante los canales oficiales del operador y conforme a la normativa aplicable.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).