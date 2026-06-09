Martes, 9 de junio de 2026. Se informa que hoy se celebra el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En este aviso previo se aclara que, en el momento de la publicación, todavía no se dispone de la relación de números ganadores ni de las series adjudicadas. Se recuerda que la extracción y la proclamación de resultados serán efectuadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) conforme a su procedimiento oficial.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrá comprobar la siguiente información relativa a los boletos y cupones emitidos para la fecha indicada:

Combinación ganadora correspondiente al número premiado de cinco cifras y la serie adjudicada.

Identificación de las modalidades complementarias que, en su caso, sean aplicables al sorteo.

Determinación de reintegros cuando procedan según la mecánica del juego.

Resultados correspondientes a las modalidades diarias del Cupón y a los juegos activos vinculados a la fecha del sorteo.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica prevista para el sorteo contempla la extracción de un número premiado compuesto por cinco cifras y la asignación de una serie específica por cada boleto premiado. Asimismo, se indica que podrán existir modalidades adicionales y complementarias vinculadas a la emisión del Cupón diario y a otros juegos activos que dependan de la misma fecha de celebración.

Las apuestas podrán ser formalizadas dentro de las modalidades habituales habilitadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y se especificará, una vez publicados los resultados oficiales, qué combinaciones y series han sido premiadas en cada modalidad. La designación de complementarios y reintegros será realizada conforme a los criterios reglamentarios establecidos por el operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción de los resultados se realizará a lo largo del día, según lo dispuesto por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se informa que la publicación y difusión de la relación de números y series premiadas será efectuada por el propio operador a través de sus canales oficiales. Para acceso directo a la información y seguimiento en tiempo real, se podrá consultar la web oficial: https://www.juegosonce.es/.

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se recomienda que la verificación de la validez de los boletos y la reclamación de los importes correspondientes se efectúe según las instrucciones y los plazos que sean publicados por el operador. Los pagos y la gestión administrativa de los premios serán tramitados de acuerdo con la normativa y los procedimientos oficiales establecidos por la entidad responsable del sorteo.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).