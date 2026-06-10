Se comunica que el sorteo de Bonoloto previsto para hoy, miércoles 10 de junio de 2026, se celebra conforme al calendario oficial. En este momento todavía no se han publicado los números ganadores. Se informa que, una vez finalizada la extracción, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) hará pública la combinación oficial y la atribución de las categorías de premio.

Se especifica que, al término del procedimiento de adjudicación, se podrá comprobar la siguiente información relativa al sorteo:

La combinación oficial de seis números que conforma la asignación principal.

El número complementario que será utilizado para determinar mejoras en las categorías de premio.

El reintegro que define la devolución del importe de la apuesta en su caso.

Las categorías de premio, que se identificarán desde la primera hasta la quinta, así como la categoría relativa al reintegro.

Las modalidades y resultados concretos vinculados a boletos validados en los distintos canales habilitados por el operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la mecánica del juego se basa en la determinación de una combinación principal formada por seis números. Adicionalmente, se establece un número complementario y un número de reintegro que condicionan determinadas categorías de premio. Se especifica que las categorías remuneradas en Bonoloto comprenden, de forma sucesiva, desde la primera hasta la quinta categoría, junto con la categoría asociada al reintegro.

Se indica que la determinación de premios se efectúa en función del número de aciertos establecidos por la normativa del operador y que los importes y la atribución de cada categoría serán los publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras la verificación oficial de los resultados.

Horario y seguimiento oficial

La extracción del sorteo está programada para las 21:30 horas. Se informa que la difusión y publicación de los resultados se realizará a través de los canales oficiales del operador. Para la consulta oficial de resultados y material informativo se remite a la página dedicada al juego en la web de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, se deberá proceder a la comprobación de los boletos mediante los canales autorizados por el operador: terminales y puntos de venta habilitados, plataforma web oficial y demás cauces oficiales comunicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que la determinación final de los premios y la resolución de incidencias corresponde exclusivamente al operador conforme a la normativa vigente.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).