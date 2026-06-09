La combinación ganadora y los dos soles regulados por los organismos independientes determinan el escrutinio de una jornada europea que cuenta con un bote mínimo semanal de 10 millones de euros

La organización de la lotería europea ha celebrado este martes, 9 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo ordinario del Eurojackpot. Esta convocatoria de azar de carácter internacional ofrece a los participantes de las diferentes naciones adscritas la oportunidad de verificar sus apuestas y comprobar si sus resguardos coinciden con las extracciones oficiales de la noche. Los resultados definitivos de esta jornada fijan la distribución de los aciertos y regulan el acceso a los diferentes niveles de premios contemplados por la normativa de este juego de azar.

La combinación ganadora y los dos números denominados soles asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario, cuyos resultados oficiales se publican a partir de las 21:00 horas:

Combinación ganadora del Eurojackpot: 01, 14, 22, 39 y 48

01, 14, 22, 39 y 48 Soles: 08 y 11

Origen institucional, países participantes y cuantía de los fondos acumulados

El Eurojackpot se define como la nueva lotería oficial del continente europeo. Su nacimiento institucional se remonta al mes de noviembre de 2011 en la ciudad de Ámsterdam, impulsado por los organismos independientes de cada uno de los países que participan en su desarrollo. En la estructura actual del juego colaboran un total de 16 naciones, garantizando un marco de participación conjunta que permite ofrecer un atractivo bote mínimo en cada semana fijado en la cantidad de 10 millones de euros.

En el mercado español, el precio establecido para la adquisición de los billetes individuales es de 2 euros. Debido a la alta recaudación y al volumen de los países que integran la red oficial, la dotación económica de los premios mayores ha llegado a alcanzar en diversas convocatorias la cifra máxima de 90 millones de euros.

Mecánica de las extracciones y funcionamiento técnico del sistema de premios

El funcionamiento técnico del Eurojackpot presenta una estructura de juego sencilla y de fácil asimilación para los usuarios. El sorteo oficial de este producto de lotería se realiza de manera regular todos los viernes a las 21:00 horas en Finlandia. El sistema mecánico de selección de los números agraciados está basado en dos extracciones diferenciadas y consecutivas mediante el uso de los bombos automáticos:

Primera extracción: En primer lugar, se extraen 5 bolas pertenecientes a una matriz general que contiene un total de 50 números disponibles.

En primer lugar, se extraen 5 bolas pertenecientes a una matriz general que contiene un total de 50 números disponibles. Segunda extracción: A continuación, se procede a la extracción de 2 bolas adicionales de una matriz secundaria que comprende 10 números, las cuales reciben la denominación específica de soles.

Esta combinación unificada compone la apuesta del jugador de cara al escrutinio. La normativa técnica determina que el sistema de premios de Eurojackpot ofrece muchos tipos de premios distintos a los participantes, lo que se traduce formalmente en un incremento de las posibilidades de ganar en las diversas categorías.

Por último, es indispensable reseñar que la información relativa a los números premiados se difunde bajo estricta reserva ante eventuales errores o de las omisiones que pudieran existir en la transcripción de los datos de la jornada. Las directrices reguladoras recuerdan de manera formal que la única lista oficial válida y dotada de plena competencia legal para la reclamación de los derechos de cobro de los boletos es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.