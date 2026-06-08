La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan los aciertos de una jornada que incluye el juego adicional de El Joker

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 8 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo de La Primitiva, un juego de azar de gran tradición en España que ofrece la oportunidad de obtener premios millonarios. Los participantes que disponen de boletos oficiales para esta jornada ya pueden proceder a la comprobación de sus apuestas para verificar si sus combinaciones corresponden con los números extraídos en los bombos oficiales. El escrutinio de esta noche fija la distribución de los ganadores tras completarse las extracciones reglamentarias en el Salón de Sorteos de la institución.

La combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el código asignado a El Joker en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera:

Combinación ganadora de La Primitiva: 2, 11, 13, 21, 33 y 48

2, 11, 13, 21, 33 y 48 Número complementario: 46

46 Reintegro: 5

5 Código de El Joker: 5 5 2 1 0 7 0

Mecánica de juego, estructura del sorteo y distribución de los premios

La Primitiva basa su funcionamiento técnico en un sistema de selección numérica muy definido. Cada jugador debe elegir seis números principales de una matriz compuesta por 49 números posibles, que abarcan del 1 al 49. Además de estas cifras principales, se selecciona un número complementario extraído de una matriz diferente constituida por diez números posibles. La convocatoria de este popular juego de azar se lleva a cabo tres veces por semana —los lunes, jueves y sábados— por la noche, y la retransmisión se puede seguir en directo a partir de las 21:40 horas en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Durante el desarrollo del acto oficial, se extraen en primer lugar seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Con posterioridad, se extrae una séptima bola correspondiente al número complementario, la cual procede de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9. Los jugadores cuentan con la posibilidad de validar múltiples boletos empleando diferentes combinaciones de números en sus resguardos.

La escala de premios del sorteo se distribuye de acuerdo con el nivel de coincidencia obtenido en los boletos validados. De este modo, los galardones se otorgan a los participantes que han acertado los seis números principales de la combinación ganadora. Asimismo, la estructura del juego contempla premios para los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario. La Primitiva ofrece además un bote que se acumula cada semana en el caso de que no se registren ganadores del primer premio; si hay acertantes de dicha categoría máxima, el bote se reinicia a una cantidad fija.

El juego adicional de El Joker y antecedentes históricos de premios

La estructura actual del boleto permite la participación en el sorteo especial de El Joker. Desde el año 2012, el boleto ofrece la opción de añadir este juego adicional por un pequeño coste extra, el cual permite ganar hasta 1 millón de euros extra al azar gracias a la impresión de un código de 7 cifras en el billete. Las especificaciones técnicas recuerdan que antes del citado año 2012 este juego asociado no existía en las opciones de validación del resguardo.

En lo relativo a los antecedentes históricos de recaudación y premios de La Primitiva, el mayor premio jamás entregado en la historia de este sorteo se distribuyó el 15 de octubre de 2015. En aquella fecha, un único acertante de la combinación ganadora se embolsó un premio que ascendió a la cifra total de 101.991.507 euros.