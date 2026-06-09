Se informa que hoy, martes 9 de junio de 2026, se celebrará el sorteo de la Bonoloto. Hasta la finalización del acto y la habilitación de las actas correspondientes, no se dispondrá de los números agraciados; por tanto, todavía no podrán ser publicados ni confirmados los resultados oficiales. La extracción está programada para las 21:30 y la comunicación de los datos oficiales se realizará por los canales habilitados por la entidad responsable.

Con posterioridad al sorteo se podrá comprobar, entre otros aspectos, lo siguiente:

La combinación ganadora compuesta por seis números principales.

La existencia y determinación del número complementario.

La asignación del reintegro.

La clasificación de premios por categorías —primera, segunda, tercera, cuarta y quinta— y la categoría correspondiente al reintegro.

La cuantía de los importes asignados a cada categoría, su reparto y posibles adjudicaciones extraordinarias conforme a las bases del juego.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La Bonoloto se articulan mediante una combinación de seis números principales a los que puede añadirse un número complementario y un reintegro. Se establece un sistema de categorías de premio que comprende, de mayor a menor cuantía, las categorías de primera a quinta y la categoría correspondiente al reintegro. Los premios serán asignados en función de la coincidencia entre los números jugados y la combinación extraída: se considerará ganadora la apuesta que alcance los requisitos establecidos para cada categoría. Asimismo, se contemplan modalidades de juego y variantes de apuesta reguladas por la normativa aplicable, que serán aplicadas por la entidad gestora conforme a las bases publicadas para el juego.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción quedará fijado a las 21:30 del mismo día. La emisión y la publicación de los resultados serán gestionadas por la entidad responsable, y se recomienda la consulta de las fuentes oficiales para la verificación definitiva. La información oficial relativa a la Bonoloto será facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su web institucional: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto.

Verificación de los premios

Una vez publicada la combinación ganadora, se procederá a la verificación de los boletos y a la determinación de los perceptores de premio conforme a los procedimientos establecidos por el organismo gestor. Los premios deberán ser revisados y cobrados mediante los canales autorizados; la validez de los boletos, la fecha de emisión y la autenticidad serán comprobadas por los puntos de venta autorizados y por la administración gestora. Se recuerda que cualquier discrepancia o incidencia será resuelta según las normas y criterios oficiales.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).