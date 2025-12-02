El concursante de Gran Hermano 20 finaliza su participación «a todos los efectos» por motivos ajenos al programa, dejando a la audiencia y a sus compañeros «en shock«.

El reality show de Telecinco, Gran Hermano 20, ha confirmado el abandono inesperado e irreversible de uno de sus concursantes. Íñigo Tina ha causado baja definitiva en el programa por «asuntos personales ajenos al programa», según el comunicado oficial emitido.

De esta manera, Íñigo finaliza su participación a todos los efectos, lo que implica que ya no podrá optar a la victoria en la gala final de la edición. La noticia se produce apenas días después de que el joven estuviera en riesgo extremo de expulsión tras una polémica mecánica de nominaciones telefónicas. Aunque en aquella ocasión logró salvarse gracias al televoto del público, la organización ha confirmado su abandono voluntario.

Reacciones en la casa

La noticia fue comunicada a los concursantes por el Súper, quien los reunió en el salón de la casa de Gran Hermano 20.

«Quiero comunicaros que vuestro compañero Íñigo ha causado baja en el programa por asuntos personales», informó el Súper.

La incertidumbre y la preocupación fueron notorias entre los habitantes de la casa, ya que ninguno de ellos entendió la situación, con reacciones de todo tipo, incluyendo a una concursante, Edurne, que se mostró completamente en shock.

Hasta el momento, la producción del programa se ha limitado a señalar «motivos personales» sin ofrecer más detalles. La decisión deja al joven fuera del concurso, quedando pendiente la decisión de la producción sobre si su hueco será cubierto por un nuevo concursante o si el número de habitantes se mantendrá reducido.