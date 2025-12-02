Tras la detención de tres sospechosos en Madrid y Valencia, el foco mediático ha vuelto a la organización ‘The Base’, considerada terrorista por la Unión Europea. Descubra la ideología del aceleracionismo nacionalista blanco, el modus operandi de sus células descentralizadas y quién es Rinaldo Nazzaro, el líder que incita al colapso de la sociedad occidental.

‘The Base’ o ‘La Base’ fue fundada originalmente en 2018 por el estadounidense

Rinaldo Nazzaro. Su ideología se basa en el aceleracionismo nacionalista blanco militante.

¿Cómo operan y cuál es su objetivo?

Según análisis de la George Washington University (GWU), la organización incita a sus seguidores a cometer «actos de violencia racional y terrorismo, incluyendo ataques a infraestructuras críticas, para explotar las divisiones raciales y acelerar el colapso de la sociedad occidental». El fin último es hacer colapsar el sistema y crear un «etnoestado blanco» liderado por supremacistas.

Se organiza en pequeñas células descentralizadas, formadas por dos o tres miembros, que operan de forma independiente y captan adeptos principalmente a través de internet.

El líder: Rinaldo Nazzaro

El cerebro detrás de ‘The Base’ es Rinaldo Nazzaro, también conocido como ‘Roman Wolf’. Nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, y ha llegado a trabajar en el sector privado de inteligencia y seguridad como contratista del FBI y el Pentágono. Después del 11-S realizó misiones en Irak y Afganistán, donde, según la GWU, se habría radicalizado. Actualmente vive en Rusia, donde ha obtenido la ciudadanía.

La célula española

La Policía Nacional desmanteló la primera célula detectada en España de la organización. Se ha trascendido que el líder de la célula mantenía contacto directo con Nazzaro, quien recientemente instó a la «comisión de atentados selectivos para desmantelar las instituciones democráticas occidentales».

Los miembros detenidos en Madrid y Valencia se encontraban listos para actuar, habiendo endurecido su discurso y sometiéndose a varias sesiones de entrenamiento táctico.

Reconocimiento Internacional

‘The Base’ es considerada una organización terrorista en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido. Desde 2014, la Unión Europea la incluyó en su lista de entidades terroristas, convirtiéndose así en la primera formación de extrema derecha en la lista.