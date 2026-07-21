La jornada de martes, 21 de julio de 2026 llega con un tiempo en Ceuta marcado por el calor y la estabilidad atmosférica. Según los datos de la AEMET, el cielo se mantiene poco nuboso y las temperaturas se disparan hasta una máxima de 36°C, con una mínima de 22°C.

El ambiente también se nota en la sensación térmica: el valor máximo alcanza 30°C y el mínimo se mantiene en 22°C. En cuanto al viento, sopla desde O (oeste) con una velocidad de 20 km/h. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante el día.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles, 22 de julio, la AEMET mantiene un escenario similar: despejado y temperaturas con máximas de 30°C y mínimas de 21°C. El viento será más moderado, con dirección NO y una velocidad de 10 km/h, lo que podría hacer que el calor se note algo menos que hoy.

El jueves, 23 de julio sigue la línea de la estabilidad: despejado de nuevo, con máximas de 30°C y mínimas de 21°C. En esta ocasión, el viento volverá a soplar desde O y aumentará a 15 km/h.

Para el viernes, 24 de julio, las temperaturas bajan ligeramente: máxima de 27°C y mínima de 22°C. En la información disponible, el estado del cielo no figura y el dato de viento no está especificado en velocidad, por lo que conviene seguir la actualización de la AEMET si vas a planificar actividades al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 36°C

36°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O, 20 km/h

O, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 75% y mínima 40%

máxima 75% y mínima 40% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 10, lo más recomendable es protegerse del sol (sombrero, gafas y crema solar) y evitar la exposición prolongada en las horas centrales. Aunque el cielo no anuncia lluvia (0%), el calor se mantiene intenso y el viento de O a 20 km/h puede ayudar a refrescar en ciertos momentos: aun así, hidrátate con frecuencia y ajusta la ropa a temperaturas altas.