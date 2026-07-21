El martes 21 de julio de 2026, el Estrecho vuelve a estar servido con una oferta de ferris Ceuta–Algeciras en la que operan Baleària, DFDS y Naviera Armas. Las salidas programadas permiten elegir según tu hora de llegada o salida, con travesías que van de 60 minutos (Fast Ferry) a 90 minutos (Ferry).

Consulta a continuación los horarios por sentido para organizar el viaje con margen. Los buques y tipos indicados corresponden a la programación del día.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este es el calendario de salidas desde Ceuta hacia Algeciras del martes 21 de julio: un total de 19 salidas, desde las 06:00 hasta las 23:00, con combinaciones de Fast Ferry y Ferry según el buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido contrario, las 20 salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta se reparten entre las 06:30 y las 23:30, con duración de 60 minutos para Fast Ferry y de 90 minutos para Ferry.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar prisas, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida elegida. Ten en cuenta que la duración varía según el tipo de servicio: Fast Ferry (60 min) o Ferry (90 min).

Además, confirma el horario con tu compañía antes de viajar, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y asegúrate de llevar la documentación necesaria para el embarque.