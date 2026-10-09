CEUTA. La Justicia ha condenado en Ceuta a un ciudadano de nacionalidad marroquí a una pena de 1 año y 3 meses de prisión como autor de un delito de atentado contra miembros de las Fuerzas Armadas. La ejecución de la condena ha quedado suspendida por un periodo de 3 años al carecer el acusado de antecedentes penales computables y haber acreditado arraigo en España, por lo que su ingreso en prisión quedará condicionado a que no vuelva a delinquir durante ese tiempo.

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Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre en la playa de El Chorrillo, cuando una patrulla uniformada del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, en el ejercicio de sus funciones, requirió al individuo para que abandonara una de las casetas de socorrismo. El acusado adoptó una actitud desafiante, desoyó las instrucciones de los militares y agredió a uno de ellos agarrándole del chaleco táctico y empujándole, momento en el que fue interceptado y arrestado por efectivos de la Policía Nacional. La intervención generó duras críticas por parte de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) respecto a las condiciones de seguridad en las que prestan servicio las unidades desplegadas.

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