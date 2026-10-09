SBC Summit Lisboa / Yogonet. La Ciudad Autónoma de Ceuta continúa reforzando su posicionamiento como el principal hub de juego online y tecnología de España. Tras la reciente actualización de sus incentivos fiscales el pasado mes de septiembre, las empresas del sector que mantenían dudas han acelerado sus planes para trasladar su sede a la ciudad antes de que finalice el año.

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Así lo confirmó Enrique Reyes Rodríguez, director general de Ceuta Tax Services, en una entrevista concedida a Yogonet durante su participación en la SBC Summit de Lisboa, donde la ciudad contó con un estand propio para presentar su oferta corporativa e institucional.

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Un modelo de éxito ampliado a nuevas tecnologías

En los últimos siete años, la limitada superficie geográfica de Ceuta (20 kilómetros cuadrados) impulsó una estrategia centrada en la atracción de empresas tecnológicas, comenzando por el juego online. Hoy en día, la ciudad alberga a numerosos operadores de renombre nacional e internacional, incluyendo compañías cotizadas en la Bolsa de Londres, y ya se ha anunciado la llegada de dos multinacionales más.

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El objetivo actual pasa por diversificar esta base tecnológica hacia segmentos complementarios como blockchain, criptomonedas, métodos de pago innovadores y desarrollo de Inteligencia Artificial.

Un ecosistema fiscal competitivo

El principal atractivo de Ceuta reside en su marco tributario, que ofrece sustanciales rebajas respecto al territorio peninsular:

Impuesto sobre el Juego: Un 10% para operadores radicados en Ceuta con dominios .es , frente al 20% del tipo nacional.

Un 10% para operadores radicados en Ceuta con dominios , frente al 20% del tipo nacional. Impuesto sobre Sociedades: Reducido a un 10% efectivo, frente al 25% general de la península.

Reducido a un 10% efectivo, frente al 25% general de la península. Seguridad Social: Bonificación del 75% en las cuotas de los trabajadores.

Bonificación del 75% en las cuotas de los trabajadores. IPSI (Impuesto de Producción, Servicios e Importación): Con tipos muy reducidos (hasta un 0,5% en servicios como la publicidad, frente al 21% de IVA en la península).

Las mejoras fiscales aplicadas en septiembre han elevado la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades (que pasó del 50% al 60%) y la de la Seguridad Social (del 50% al 75%). Este ajuste ha reactivado la toma de decisiones en varias compañías que ultiman su desembarco en la ciudad antes de cerrar el ejercicio.

Formación especializada y calidad de vida

Más allá de los incentivos económicos, el Gobierno local impulsa la capacitación laboral mediante cuatro programas formativos gratuitos anuales, diseñados conjuntamente con la industria para responder a los perfiles demandados. Esta iniciativa registra una inserción laboral superior al 80% entre los jóvenes de la ciudad.

Asimismo, la administración local prevé iniciar en octubre la elaboración de un nuevo paquete de mejoras fiscales destinado a aportar mayor seguridad jurídica a las empresas. Estas ventajas se complementan con la conectividad de la ciudad, un enlace en helicóptero a ocho minutos de Algeciras y a media hora del Aeropuerto de Málaga, además de múltiples conexiones marítimas diarias y una oferta de calidad de vida basada en su entorno natural y deportivo.