CEUTA. La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado un decreto por el que admite a trámite el recurso interpuesto por la asociación ‘Salvemos Ceuta’ ante la inacción del Gobierno central en la gestión y seguridad fronteriza. Con este paso judicial, el tribunal requiere formalmente al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, para que remita en su totalidad el expediente administrativo relativo a las actuaciones, obras y dispositivos de seguridad previstos en los pasos de El Tarajal y Benzú.

Lee tambien: La Audiencia Nacional analiza los audios que aludían a «eliminar» a la jueza del hermano de Pedro Sánchez

La resolución judicial se produce tras la demanda incoada por el colectivo ceutí, en la que se denuncia la falta de ejecución de las medidas físicas y de refuerzo prometidas tras la entrada masiva de inmigrantes. Una vez recibido el expediente administrativo sobre la dotación de medios, alertas policiales e informes del CNI, la asociación dispondrá de plazo formal para solicitar medidas concretas, entre las que reclaman la contratación de emergencia para prolongar los espigones fronterizos hasta los 500 metros y el despliegue permanente de al menos un centenar de efectivos adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PUBLICIDAD

Lee tambien: El paro cae un 4% en Ceuta en septiembre y se sitúa en 7.913 personas a contracorriente de la tendencia nacional