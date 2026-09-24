Los Mossos d’Esquadra investigan la localización de los restos parciales del cuerpo en una vivienda del municipio de Cabrera d’Anoia, donde las dos mujeres permanecían sin salir desde la pandemia.

Los Mossos d’Esquadra han localizado los restos parciales del cadáver de un hombre de unos 75 años en el interior de una vivienda situada en el municipio barcelonés de Cabrera d’Anoia. Según las primeras investigaciones del caso, la esposa y la hija del fallecido habrían estado conviviendo con el cuerpo sin vida durante dos años, en un inmueble del que ambas mujeres no habrían salido desde el periodo de la pandemia.

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El hallazgo se produjo el pasado miércoles 23 de septiembre, cuando las fuerzas policiales accedieron al domicilio y descubrieron los restos humanos en una de las habitaciones principales de la propiedad. El cadáver del hombre, que trabajaba como médico y disponía de una consulta en la ciudad de Barcelona, se encontraba parcialmente cubierto por una manta en el momento en que fue encontrado por los agentes de la policía autonómica catalana.

El origen de la intervención policial se remonta a las sospechas generadas entre los vecinos de la zona y el propio Ayuntamiento de Cabrera d’Anoia. Las alarmas saltaron al detectarse que el vehículo del propietario llevaba años sin moverse de su estacionamiento habitual, una situación a la que se sumó el cese total en el consumo de agua del inmueble y la acumulación constante de basura visible desde el exterior de la vivienda.

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La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la muerte del hombre pudo haberse producido hacia el final de la pandemia de coronavirus. Desde ese momento, tanto su pareja como su hija habrían mantenido la convivencia con los restos mortales en el domicilio familiar. En la actualidad, los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar si se trata de una muerte por causas naturales o si existiese la comisión de algún tipo de delito.