Los Bomberos de Ceuta descubrieron un asentamiento de inmigrantes en las galerías subterráneas del Sarchal después de ser alertados por un incendio en la zona. El hallazgo se produjo cuando los integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) acudieron al lugar tras recibir una llamada que informaba de la presencia de humo.

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En el interior de las galerías, los Bomberos encontraron un campamento donde se ocultaban decenas de inmigrantes. El lugar estaba repleto de basura, colchones quemados, restos de comida, heces y botellas llenas de orines, lo que generaba un ambiente insalubre y un olor nauseabundo.

Las galerías, que comunican la playa del Sarchal con los bajos del edificio 54, base de la universidad, habían sido utilizadas por los inmigrantes para esconderse. El acceso a estas galerías se había logrado rompiendo una pared previamente tapiada, permitiendo la entrada de los inmigrantes que llegaban por el Sarchal.

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El descubrimiento de este asentamiento subterráneo ofrece una explicación sobre el origen de los inmigrantes que aparecen en otros asentamientos sin haber sido vistos previamente. Aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil han descartado la existencia de túneles utilizados para el tráfico de personas, el hallazgo de los Bomberos sugiere que estas galerías podrían haber sido empleadas para tal fin.

El incendio fue controlado por los Bomberos, quienes se encontraron con una situación complicada debido a las condiciones insalubres del lugar. Además de los restos mencionados, también se hallaron balsas hinchables, una tabla de surf y diversos enseres que indicaban una vida subterránea organizada.