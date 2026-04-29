Renfe restablecerá este jueves 30 de abril la circulación de los trenes AVE directos que conectan Granada con Zaragoza y Barcelona, una vez confirmada la reapertura de la línea malagueña de alta velocidad, interrumpida desde febrero por las incidencias provocadas por el temporal. Los billetes para estos servicios ya están a la venta.

La recuperación de estas conexiones permitirá volver a viajar entre Andalucía, Aragón y Cataluña sin necesidad de hacer transbordo en Madrid. La compañía reanudará inicialmente los dos servicios AVE directos diarios, uno por sentido, entre Granada, Zaragoza y Barcelona.

Granada recupera el AVE directo con Zaragoza y Barcelona

La vuelta de estos trenes supone una mejora importante para los viajeros de Granada, que recuperan una conexión directa de alta velocidad con el noreste peninsular después de semanas de interrupciones.

El servicio permitirá enlazar la capital granadina con Zaragoza y Barcelona sin cambiar de tren en Madrid, una opción especialmente relevante para los desplazamientos de larga distancia, tanto por motivos laborales como turísticos.

Renfe ha informado de que los servicios se reinician con algunas modificaciones horarias, por lo que recomienda consultar los horarios actualizados antes de viajar.

Málaga volverá a conectar con Zaragoza y Barcelona el 4 de mayo

La recuperación del AVE directo entre Málaga, Zaragoza y Barcelona llegará unos días después. Según Renfe, el próximo 4 de mayo volverá a circular un tren AVE por sentido entre la capital malagueña, Aragón y Cataluña.

La reapertura de la línea de alta velocidad malagueña se produce tras las incidencias ocasionadas por el temporal de febrero, que afectaron a la infraestructura y obligaron a modificar la programación ferroviaria durante varias semanas.

Sevilla también amplía sus conexiones con Barcelona

A esta oferta se suman los trenes AVE directos entre Sevilla, Zaragoza y Barcelona, que ya pudieron empezar a circular en marzo. Desde principios del mes pasado funciona una frecuencia diaria directa por sentido entre Sevilla y Barcelona, sin parada en Madrid como punto de transbordo.

Además, el 4 de mayo Renfe incorporará una segunda frecuencia diaria por sentido en la ruta Sevilla-Zaragoza-Barcelona, reforzando así las conexiones de alta velocidad entre Andalucía y Cataluña.

Billetes ya disponibles y cambios sin coste

Los billetes para los AVE directos recuperados ya pueden adquirirse a través de los canales habituales de Renfe. La compañía ha indicado que los viajeros afectados por la suspensión anterior están recibiendo información sobre las nuevas condiciones del servicio y podrán modificar o anular sus billetes sin coste si lo necesitan.

Renfe recomienda comprobar los horarios antes del viaje, ya que la vuelta de los servicios se realizará con ajustes en la programación.

La alta velocidad andaluza recupera conexiones clave

La reanudación de los AVE directos entre Granada, Málaga, Zaragoza y Barcelona supone un paso relevante en la normalización de la alta velocidad andaluza tras las incidencias del invierno.

Con estas recuperaciones, Andalucía vuelve a reforzar su conexión ferroviaria con el noreste peninsular y gana alternativas directas para viajar sin pasar por Madrid, una demanda habitual entre usuarios de larga distancia.