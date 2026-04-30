La DGT activa el dispositivo especial a partir de las 15:00 horas de este jueves, con un refuerzo en la vigilancia por aire y tierra ante el aumento de los movimientos diarios.

Madrid – La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta tarde el dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad del 1 de mayo. Hasta la medianoche del domingo 3 de mayo, se estima que las carreteras españolas registrarán un flujo de 6,1 millones de vehículos.

Aunque el volumen total de viajes es ligeramente inferior al de otros años —debido a que el festivo madrileño del 2 de mayo cae en sábado—, la intensidad de tráfico diario será superior a la de 2025, alcanzando una media de 1,5 millones de desplazamientos por jornada.

Previsión de tráfico: Momentos de mayor intensidad

El organismo advierte que la mayor densidad de tráfico se concentrará en las salidas de las grandes ciudades y en las vías de acceso a las costas de Andalucía y Levante, así como en zonas de montaña y segundas residencias.

Franja horaria desfavorable: Hoy jueves, entre las 15:00 y las 23:00 horas, se prevén las retenciones más severas.

Hoy jueves, entre las 15:00 y las 23:00 horas, se prevén las retenciones más severas. Viernes mañana: Se espera una segunda oleada de salidas desde primera hora que podría complicar el tráfico en los principales nudos de comunicación.

Se espera una segunda oleada de salidas desde primera hora que podría complicar el tráfico en los principales nudos de comunicación. Retorno: El domingo por la tarde se concentrarán las complicaciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos.

Medidas de vigilancia y seguridad

Para garantizar la seguridad y fluidez, la DGT desplegará todos sus recursos técnicos y humanos:

Control de velocidad: Uso de radares fijos y móviles en puntos estratégicos. Vigilancia aérea: Helicópteros y drones supervisarán el comportamiento en carretera. Tecnología de control: Cámaras de alta definición vigilarán el uso del cinturón de seguridad y detectarán distracciones por el uso del teléfono móvil. Incidencias: Se recuerda a los conductores la obligatoriedad de utilizar la baliza V-16 para señalizar el vehículo en caso de avería o accidente.