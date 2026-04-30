La DGT activa el dispositivo especial a partir de las 15:00 horas de este jueves, con un refuerzo en la vigilancia por aire y tierra ante el aumento de los movimientos diarios.
Madrid – La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta tarde el dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad del 1 de mayo. Hasta la medianoche del domingo 3 de mayo, se estima que las carreteras españolas registrarán un flujo de 6,1 millones de vehículos.
Aunque el volumen total de viajes es ligeramente inferior al de otros años —debido a que el festivo madrileño del 2 de mayo cae en sábado—, la intensidad de tráfico diario será superior a la de 2025, alcanzando una media de 1,5 millones de desplazamientos por jornada.
Previsión de tráfico: Momentos de mayor intensidad
El organismo advierte que la mayor densidad de tráfico se concentrará en las salidas de las grandes ciudades y en las vías de acceso a las costas de Andalucía y Levante, así como en zonas de montaña y segundas residencias.
- Franja horaria desfavorable: Hoy jueves, entre las 15:00 y las 23:00 horas, se prevén las retenciones más severas.
- Viernes mañana: Se espera una segunda oleada de salidas desde primera hora que podría complicar el tráfico en los principales nudos de comunicación.
- Retorno: El domingo por la tarde se concentrarán las complicaciones en los accesos a los grandes núcleos urbanos.
Medidas de vigilancia y seguridad
Para garantizar la seguridad y fluidez, la DGT desplegará todos sus recursos técnicos y humanos:
- Control de velocidad: Uso de radares fijos y móviles en puntos estratégicos.
- Vigilancia aérea: Helicópteros y drones supervisarán el comportamiento en carretera.
- Tecnología de control: Cámaras de alta definición vigilarán el uso del cinturón de seguridad y detectarán distracciones por el uso del teléfono móvil.
- Incidencias: Se recuerda a los conductores la obligatoriedad de utilizar la baliza V-16 para señalizar el vehículo en caso de avería o accidente.
Recomendación de seguridad: Tráfico aconseja planificar el viaje con antelación, evitar las horas de mayor afluencia y extremar la precaución tanto en desplazamientos de largo recorrido como en los trayectos cortos.