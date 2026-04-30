La conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid queda restablecida este jueves 30 de abril, después de casi cuatro meses de incidencias en la línea. Adif recupera la circulación tras reparar los graves daños provocados por las lluvias del pasado 4 de febrero en Álora, donde un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención obligaron a cortar el tráfico ferroviario directo.

El restablecimiento del servicio llega justo antes del puente de mayo y después de una intervención calificada como de gran complejidad por el volumen del deslizamiento, que superó los 200.000 metros cúbicos de tierra, las condiciones del terreno y la cercanía de una línea de alta tensión.

Tras el colapso del muro, Adif llevó a cabo un análisis técnico de la zona que obligó a retirar parte de la estructura que permanecía en pie. Los trabajos se organizaron por fases para garantizar la seguridad de las operaciones y suavizar la pendiente del terreno afectado.

Durante la actuación se han movilizado unas 25 máquinas y hasta 75 trabajadores, distribuidos en varios turnos para cubrir las 24 horas del día. El objetivo era recuperar cuanto antes la infraestructura y devolver la normalidad a una de las conexiones ferroviarias más importantes de Andalucía.

Renfe será el primer operador en volver a ofrecer este jueves un servicio directo de alta velocidad entre Málaga y Madrid. El primer tren Madrid-Málaga saldrá a las 09:50 horas y llegará a la capital malagueña a las 12:52 horas. En sentido contrario, el primer servicio partirá de Málaga a las 12:00 horas, con llegada prevista a Madrid a las 14:58 horas.

La compañía pública mantendrá una oferta de 161 frecuencias semanales, con una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos. Durante el tiempo que la conexión directa permaneció interrumpida, Renfe activó un plan alternativo de transporte por carretera entre Málaga y Antequera Santa Ana para garantizar la movilidad de los viajeros.

Ese dispositivo alternativo, que también incluyó servicios Avant, ha registrado hasta el 22 de abril más de 275.000 viajes. Según las estimaciones, el número total de desplazamientos superará los 300.000 una vez concluido el plan con la reapertura de la línea.

La recuperación de la vía permitirá también el regreso de otros operadores. Iryo volverá a prestar servicio con diez frecuencias diarias, cinco por sentido, incluyendo conexiones transversales entre Barcelona y Málaga. Sus primeros trenes de reapertura saldrán este jueves a las 15:05 horas desde Madrid y a las 18:52 horas desde Málaga. Ouigo también recuperará la ruta una vez abierta la línea.

Pese al restablecimiento, la programación ferroviaria no será exactamente igual a la anterior al corte. Las condiciones actuales de la infraestructura, con algunos tramos en los que la circulación continúa por vía única, obligan a ajustar horarios y operaciones.

La conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid venía acumulando problemas desde el accidente de Adamuz, en Córdoba, y posteriormente por los daños causados por las borrascas en Álora. Hasta ahora, los viajeros podían realizar el trayecto con Renfe, pero mediante un transbordo por carretera entre Málaga y Antequera.

La reapertura llega tras semanas de polémica por el impacto del corte en la movilidad y en el sector turístico, especialmente durante la Semana Santa. Administraciones, representantes empresariales y responsables políticos habían reclamado una solución urgente, mientras el Ministerio de Transportes defendió la magnitud de las obras necesarias para recuperar la seguridad de la línea.

Con la vuelta del AVE directo, Málaga recupera una conexión clave con Madrid y con otras capitales, en una fecha especialmente relevante por el aumento de desplazamientos previsto durante el puente del 1 de mayo.