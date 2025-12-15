En un desenlace que ha captado la atención mundial, el magnate de los medios de comunicación y activista prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, ha sido declarado culpable de varios delitos que podrían llevarlo a enfrentar una cadena perpetua.

La decisión se hizo pública en una atmósfera de gran expectación mediática, marcando el final de un proceso judicial que se ha prolongado por cinco años. Sin embargo, la sentencia que definirá su futuro no se conocerá hasta dentro de unos días.

La jueza Esther Toh, parte del tribunal que manejó este caso altamente sensible, concluyó que Lai conspiró con entidades externas para socavar la seguridad nacional. Además, la magistrada afirmó que el empresario muestra un «odio y resentimiento» hacia el régimen de Pekín.

El juicio se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, atrayendo a un gran número de espectadores, medios de comunicación y diplomáticos extranjeros, incluidos representantes del Reino Unido, que han denunciado el juicio como políticamente motivado. Cabe recordar que Lai posee la ciudadanía británica.

Fundador del destacado diario Apple Daily, Lai es conocido por su fuerte postura crítica hacia el gobierno chino y su apoyo al movimiento por la democracia en Hong Kong. Este diario, fundado en 1995, fue clausurado en 2021 tras una operación policial que resultó en la detención de varios miembros de su dirección y un bloqueo de sus activos.

La fiscalía ha argumentado que Lai utilizó su plataforma mediática para incitar al apoyo internacional y promover campañas de hostilidad organizadas contra Hong Kong y Pekín. Por su parte, la defensa sostiene que Apple Daily representaba opiniones legítimas en un espacio democrático y que la libertad de prensa debería proteger su editorial.

El caso de Jimmy Lai no solo resuena por su relevancia mediática, sino también por el contexto político que rodea la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020. Desde su detención en agosto de ese mismo año, Lai ha enfrentado múltiples cargos que se consideran parte de una serie de medidas contra la oposición en la ciudad.

A pesar de haber sido puesto en libertad bajo fianza, Lai ha seguido acumulando cargos y, en 2022, un tribunal lo sentenció a más de cinco años de prisión por fraude, un hecho que críticos consideran parte de un intento más amplio por minimizar la oposición al régimen. La detención y condena de Lai, junto con el cierre de Apple Daily, se perciben como un golpe a la libertad de prensa en Hong Kong.

La preocupación por la salud de Lai ha llevado a diversas organizaciones y a sus familiares a expresar su alarma, alegando un deterioro físico significativo tras años de aislamiento. A pesar de tales afirmaciones, las autoridades hongkonesas insisten en que le brindan la atención médica necesaria.

El caso de Jimmy Lai ha trascendido las fronteras de Hong Kong, despertando reacciones internacionales. Figuras políticas, como el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, han manifestado su preocupación por su situación, lo que ha llevado a un debate sobre la autonomía de Hong Kong y los derechos humanos en la región.