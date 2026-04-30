Este jueves, 30 de abril de 2026, la meteorología en España se mueve entre cielos muy nubosos y periodos de nubosidad variable, con chubascos o lluvias más probables en algunas áreas. Según los datos aportados por AEMET (recogidos de los XML municipales públicos), las temperaturas se sitúan en rangos primaverales, mientras el viento modera su intensidad en la mayoría de puntos.

En términos generales, la combinación de nubes y la probabilidad de lluvia varía por regiones: desde máximos con lluvia casi garantizada en Zaragoza o Bilbao hasta jornadas más secas en zonas del sur, como Sevilla, donde la probabilidad de precipitación es nula.

Norte peninsular

En el norte, la tendencia es a la nubosidad con momentos de precipitación. Bilbao presenta máxima de 22°C y mínima de 12°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento sopla del NO a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, un dato que apunta a presencia de precipitaciones, aunque no necesariamente intensas.

En A Coruña, otras, el cielo se mantiene muy nuboso con lluvia escasa, con máxima de 18°C y mínima de 14°C. El viento vuelve a ser del NO a 10 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 95%. En esta zona, por tanto, se espera un ambiente húmedo y de cielo cargado durante gran parte del día.

Centro peninsular

En el centro, el día arranca con temperaturas templadas y cielos que no terminan de despejar. Madrid (centro peninsular) registra máxima de 21°C y mínima de 11°C. El estado del cielo figura como muy nuboso, con viento del sur (S) a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 45%, lo que sugiere que podrían darse algunos momentos de precipitación, aunque no se trata de un escenario generalizado.

Un panorama más húmedo aparece en Zaragoza (centro peninsular): máxima de 26°C y mínima de 13°C con intervalos nubosos con lluvia. El viento es prácticamente imperceptible, del C (0 km/h), y la probabilidad de lluvia es del 100%. Es, de hecho, uno de los territorios donde la lluvia figura como más probable.

Sur peninsular

El sur peninsular mantiene condiciones más estables, aunque con matices según el punto. En Ceuta, con datos de AEMET, se esperan máxima de 20°C y mínima de 14°C y intervalos nubosos. El viento sopla del E a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 20%, por lo que no se anticipa una jornada especialmente lluviosa.

En Sevilla (sur peninsular) destaca una menor inestabilidad: máxima de 26°C y mínima de 12°C, con nubes altas y viento del NO a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, indicio de que el día debería transcurrir sin precipitación.

Mediterráneo

En el área mediterránea se alternan nubosidad y tranquilidad relativa, con lluvias menos extendidas que en el norte. Barcelona presenta máxima de 23°C y mínima de 17°C, con cielo nuboso. El viento es del E a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 30%, una cifra que sugiere chubascos posibles, pero no dominantes.

València (otras) ofrece un contraste más seco: máxima de 23°C y mínima de 15°C con poco nuboso. El viento sopla del E a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 5%, por lo que el desarrollo del día apunta a mayor estabilidad.

Islas Baleares

En las islas Baleares, la nubosidad es protagonista, aunque con baja expectativa de lluvia. Palma (islas Baleares) registra máxima de 26°C y mínima de 17°C, con intervalos nubosos. El viento es del sur (S) a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 15%. Se esperan, así, cielos variables con poco riesgo de precipitación.

Con estas condiciones, el ambiente podría resultar más fresco en los momentos en que sople el viento, pero sin señales de una jornada especialmente húmeda.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad aparece con indicios de precipitaciones más bien puntuales. Las Palmas de Gran Canaria (islas Canarias, otras) tiene máxima de 22°C y mínima de 16°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento sopla del SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 80%, lo que apunta a posibilidad de episodios de precipitación, aunque limitados en intensidad.

Con temperaturas contenidas para la época, el día se presenta como el más inclinado a la variabilidad nubosa con alguna lluvia débil, especialmente en función de los cambios de nubes a lo largo de la jornada.

Recomendaciones

Si viajas por zonas del norte y del centro, considera un paraguas o chubasquero: Bilbao (100%) , Zaragoza (100%) y A Coruña (95%) concentran las mayores probabilidades de lluvia.

, y concentran las mayores probabilidades de lluvia. En el sur y áreas mediterráneas, el riesgo es menor: Sevilla (0%) y València (5%) permiten planificar con más margen.

y permiten planificar con más margen. En Baleares y Canarias, ten en cuenta el viento: en Palma (S 20 km/h) y Las Palmas (SE 15 km/h) puede influir en la sensación térmica.

En resumen, este jueves 30 de abril de 2026 combina cielos nubosos y posibilidades de lluvia muy variables por regiones, con temperaturas primaverales y vientos moderados. Para conocer la evolución hora a hora, conviene consultar las actualizaciones de AEMET. La información disponible hoy confirma un día de contrastes, especialmente donde la probabilidad de precipitación alcanza su punto más alto.