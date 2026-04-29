El puente de mayo llega con un tiempo más propio de la primavera variable que de una escapada plenamente soleada. La previsión de la AEMET apunta a un escenario de inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas en buena parte del país, especialmente en el tercio norte y en el este peninsular durante el viernes y el fin de semana.

Aun así, no todo el mapa estará bajo la lluvia. Algunas zonas tendrán más opciones de disfrutar de claros, temperaturas agradables y momentos de sol, sobre todo en Canarias, el suroeste peninsular y puntos del sur de Andalucía, aunque la previsión sigue sujeta a cambios por el carácter irregular de las tormentas.

Las zonas donde hará mejor tiempo en el puente de mayo

Las áreas con más posibilidades de librarse de las lluvias persistentes serán aquellas que queden más alejadas del foco de inestabilidad previsto por la AEMET. En líneas generales, los mejores ratos de sol se esperan en:

Zona Previsión más favorable Canarias Alternancia de nubes y claros, con más estabilidad el viernes y mejora el domingo Andalucía occidental Más opciones de claros, especialmente en el valle del Guadalquivir Extremadura Ambiente templado y menos riesgo de lluvia que en el norte y este Sur peninsular Más probabilidad de ratos soleados, aunque con nubosidad variable Zonas del interior suroeste Temperaturas agradables y riesgo de lluvia más limitado

Canarias aparece como una de las opciones más favorables para el puente, aunque no completamente estable. La previsión apunta a una mezcla de sol, nubes y algunos chubascos, con el viernes como jornada más tranquila, especialmente en el sur de las islas y en Fuerteventura y Lanzarote. El sábado podría ser más variable, mientras que el domingo tendería a mejorar.

El sur y el suroeste, con más opciones de claros

En la Península, el sur y el suroeste serán las zonas con más probabilidades de ver el sol durante más horas, especialmente frente al panorama más revuelto previsto en el norte, el este y Baleares.

La AEMET prevé temperaturas elevadas para la época en varias zonas, con valores que podrían rondar los 28 grados en Badajoz y superar los 25 grados en buena parte de la mitad sur. También se esperan máximas próximas a los 28-30 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir.

Esto convierte a zonas de Andalucía occidental, Extremadura y parte del interior sur en las candidatas a disfrutar de un puente más aprovechable para planes al aire libre, aunque con intervalos nubosos y sin descartar algún chubasco puntual.

Dónde lloverá más durante el puente de mayo

El tiempo más inestable se concentrará en el tercio norte y el este peninsular. Según la previsión de la AEMET, durante el puente serán probables los chubascos, que podrán ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes en algunos puntos.

Las zonas con mayor riesgo de lluvia serán:

Galicia y el área cantábrica.

Castilla y León y zonas del norte peninsular.

Navarra, La Rioja y Aragón.

Cataluña y áreas del sistema Ibérico.

Comunidad Valenciana y Murcia en algunos tramos.

Baleares, especialmente con lluvias más probables durante el fin de semana.

El viernes 1 de mayo, la AEMET prevé inestabilidad en la mitad oriental peninsular y el área cantábrica, con cielos nubosos y chubascos vespertinos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes en regiones del este. También se esperan chubascos ocasionales en Baleares y Galicia.

Viernes 1 de mayo: el mejor día para encontrar sol

El viernes 1 de mayo puede ser el día más aprovechable en varias zonas del país, aunque no estará completamente despejado. En el resto de España, fuera de las áreas más inestables del norte y este, la AEMET dibuja una jornada de intervalos nubosos, con más opciones de claros en el sur y el suroeste.

Para quienes busquen sol, las mejores opciones estarán en Canarias, Extremadura, Andalucía occidental y puntos del interior sur. En cambio, el Mediterráneo, el Cantábrico y el nordeste tendrán un mayor riesgo de tormentas.

Sábado y domingo: aumenta la inestabilidad

De cara al fin de semana, la previsión se complica. La AEMET advierte de que lo más probable es que continúe la inestabilidad atmosférica, con chubascos sobre todo en el norte y el este peninsular, donde podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta.

Esto significa que los planes al aire libre dependerán mucho de la evolución local de las tormentas. En primavera, los chubascos pueden aparecer de forma irregular, por lo que una misma provincia puede alternar ratos de sol con tormentas en pocas horas.

Los mejores destinos si buscas sol en el puente

Para una escapada con más opciones de buen tiempo, las zonas más recomendables serán:

Canarias, especialmente el sur de las islas, Fuerteventura y Lanzarote, con más probabilidad de claros y temperaturas suaves.

Andalucía occidental, con especial atención a Sevilla, Cádiz interior, Córdoba y el valle del Guadalquivir, donde el ambiente será más cálido.

Extremadura, sobre todo si se buscan temperaturas agradables y menor riesgo de lluvia que en el norte.

Sur peninsular, con momentos de sol más probables que en el tercio norte y el este, aunque sin descartar nubosidad de evolución.

Un puente de mayo para mirar el cielo antes de salir

La previsión del puente de mayo no será uniforme. Habrá ratos de sol, pero también nubosidad, tormentas y chubascos en numerosas zonas. La clave estará en elegir destinos menos expuestos a la inestabilidad y consultar la previsión actualizada antes de viajar.

En resumen, quienes busquen sol tendrán más opciones en Canarias, el suroeste peninsular y algunas zonas del sur de Andalucía. En cambio, el norte, el este peninsular y Baleares concentrarán el mayor riesgo de lluvia durante el puente.