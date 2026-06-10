El crimen ha ocurrido a plena luz del día en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, a escasos metros de dependencias de la Policía Nacional. Los Mossos d’Esquadra investigan las causas del suceso, que coincide con el blindaje de la ciudad por la visita del papa León XIV.

BARCELONA – Un hombre ha sido asesinado a tiros este miércoles por la mañana en plena calle Balmes de Barcelona, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. La víctima ha recibido un disparo en la cabeza por la espalda en la confluencia entre las calles Balmes y Granada del Penedès, a tan solo tres metros de una comisaría de la Policía Nacional.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 9:50 horas, provocando un gran despliegue policial en una zona que ya se encontraba bajo estrictas medidas de seguridad debido a la agenda institucional de la ciudad.

Un sospechoso a la fuga

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de las diligencias del caso. En estos momentos, los agentes trabajan a contrarreloj para identificar formalmente a la víctima y esclarecer tanto el móvil del crimen como la identidad del autor.

Según han apuntado varios testigos presenciales a las autoridades:

El asaltante abordó a la víctima por detrás.

Tras efectuar el disparo mortal de manera directa, huyó de la zona a pie .

. La policía se encuentra recopilando imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos para rastrear su ruta de escape.

Sin vinculación con la visita del Papa León XIV

El lugar del tiroteo se encuentra muy próximo a la intersección entre las calles Rosselló y la avenida Diagonal, el punto exacto desde donde está previsto que parta esta tarde el papamóvil de León XIV en dirección a la Sagrada Familia.

A pesar de que este cuadrante de la ciudad permanece completamente cerrado al tráfico y fuertemente custodiado, fuentes policiales han descartado de forma tajante cualquier relación entre este asesinato y la visita del pontífice. Las autoridades insisten en que se trata de un hecho aislado de carácter criminal que nada tiene que ver con los actos papales.