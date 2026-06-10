BARCELONA. – La segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña ha dejado una de esas coincidencias que parecen planeadas por el destino. Mientras el papa León XIV se encuentra en Barcelona en una histórica visita oficial, miles de estudiantes se encerraban en las aulas para enfrentarse al examen de Historia de la Filosofía, donde la gran protagonista ha sido la célebre frase del nihilismo de Friedrich Nietzsche: «Dios ha muerto».

El examen, al que ha tenido acceso la agencia EFE, ha obligado a los aspirantes a analizar esta icónica sentencia de la filosofía occidental comparando la perspectiva de dos autores. Una paradoja académica que ha convivido en el tiempo y el espacio con la presencia del sumo pontífice en la capital catalana, sumando una capa de ironía y profundidad al ya de por sí tenso ambiente de la selectividad.

Filosofía: El regreso de Platón y la consolidación de Nussbaum

Más allá de la muerte de Dios, la prueba de Historia de la Filosofía ha ofrecido un abanico de opciones que combinaba el canon clásico con el pensamiento contemporáneo:

Platón: Los alumnos han tenido que diseccionar un fragmento de su obra cumbre, La República.

Los alumnos han tenido que diseccionar un fragmento de su obra cumbre, La República. Martha C. Nussbaum: La filósofa estadounidense ha vuelto a hacer acto de presencia con un texto de su obra Crear capacidades. Nussbaum se consolida como un referente clave, siendo la única mujer que forma parte del temario oficial de esta materia, repitiendo protagonismo tras haber aparecido también en los exámenes del año pasado.

Historia: De la Segunda República al 23F

A primera hora de la mañana, la asignatura de Historia ha compartido protagonismo con la Filosofía. En este examen, la perspectiva de género y la historia del siglo XX español han centrado los bloques principales:

El rol de la mujer: Los estudiantes han tenido que contrastar la visión y el papel de las mujeres durante la Segunda República y el franquismo. Para ello, se han servido de dos textos contrapuestos: uno de la histórica defensora del sufragio femenino, Clara Campoamor , y otro de la fundadora de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera .

Los estudiantes han tenido que contrastar la visión y el papel de las mujeres durante la Segunda República y el franquismo. Para ello, se han servido de dos textos contrapuestos: uno de la histórica defensora del sufragio femenino, , y otro de la fundadora de la Sección Femenina, . Formato test: La prueba incluía preguntas de opción múltiple que han recorrido hitos como la emigración andaluza a Barcelona durante la década de 1960 o el intento de golpe de Estado del 23F en 1981.

Una PAU de récord sin incidencias

Esta convocatoria de las PAU en Cataluña ha batido todos los registros históricos con un total de 45.821 aspirantes. A pesar del volumen de alumnos y de la complejidad logística que implica una visita papal en la ciudad condal, la jornada ha transcurrido con total normalidad.