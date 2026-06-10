El IBEX 35 cerró el miércoles 10 de junio de 2026 en 18.142,70 puntos, con una variación de -32,00 puntos (-0,18%) y una tendencia claramente a la baja respecto a la sesión anterior. La jornada dejó un retroceso moderado, pero con señales de debilidad que marcaron el ritmo desde la apertura.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice abrió en 18.265,30, tocó un máximo intradía en 18.271,60 y terminó mostrando presión vendedora al instalarse en niveles inferiores, con un mínimo de 17.953,50. En el cierre anterior, el selectivo había quedado en 18.174,70, por lo que el día cerró con una pérdida adicional y el mercado mantuvo el tono defensivo.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión estuvo dominada por la prudencia de los inversores. El arranque registró un intento de consolidación en torno a los 18.200 puntos, pero el movimiento alcista apenas duró: el índice no logró sostener los máximos del día y fue cediendo terreno conforme avanzaban las horas.

En términos de lectura bursátil, el gap inicial desde la apertura (18.265,30) hacia el máximo (18.271,60) sugiere que hubo demanda en la primera parte del día, aunque la reacción posterior fue insuficiente. La clave estuvo en el tramo final, cuando el selectivo se deslizó hasta el mínimo intradía (17.953,50), señal de que el mercado redujo posiciones y favoreció un reacomodo hacia niveles más bajos.

Cierre: 18.142,70 puntos

18.142,70 puntos Apertura: 18.265,30 puntos

18.265,30 puntos Máximo intradía: 18.271,60 puntos

18.271,60 puntos Mínimo intradía: 17.953,50 puntos

17.953,50 puntos Variación: -32,00 puntos (-0,18%)

Con este resultado, el IBEX 35 prolonga la sensación de cautela que ha acompañado al tramo de mercado más reciente. Tal y como recoge Yahoo Finance, la sesión del 10 de junio deja una fotografía nítida: no hubo recuperación suficiente para revertir el sesgo bajista y el índice cerró por debajo del nivel de la víspera.

Evolución de la semana

Si se mira el calendario reciente, el movimiento del IBEX 35 dibuja una dinámica de subidas intermitentes seguidas por correcciones. El comportamiento en las últimas cinco sesiones refleja que el índice alterna jornadas de recuperación con días de ajuste, en un contexto de búsqueda de equilibrio en torno a los 18.200 puntos.

04/06: cierre en 18.276,00 (el mercado se mantuvo relativamente estable tras la apertura)

cierre en 18.276,00 (el mercado se mantuvo relativamente estable tras la apertura) 05/06: cierre en 18.344,90 (sesión con mayor amplitud y máximos en 18.500)

cierre en 18.344,90 (sesión con mayor amplitud y máximos en 18.500) 08/06: cierre en 18.223,10 (retroceso que recortó parte de la ganancia anterior)

cierre en 18.223,10 (retroceso que recortó parte de la ganancia anterior) 09/06: cierre en 18.174,70 (confirmación del tono correctivo)

cierre en 18.174,70 (confirmación del tono correctivo) 10/06: cierre en 18.142,70 (nuevo paso a la baja y mínimo intradía en 17.953,50)

La lectura para el inversor es clara: el soporte reciente se ha ido alejando hacia abajo. Aunque la variación diaria del miércoles fue contenida (-0,18%), el mínimo intradía y el hecho de cerrar por debajo del cierre anterior apuntan a que el mercado sigue sometido a la presión vendedora.

Euríbor y mercados

En el plano de tipos de interés, el euríbor y la expectativa sobre la trayectoria de los tipos continúan influyendo en la renta fija y, por extensión, en el apetito por el riesgo en la renta variable. En el contexto general del mercado, las señales sobre inflación, crecimiento y decisiones de política monetaria determinan el tono: cuando aumentan las expectativas de tipos más altos durante más tiempo, suele trasladarse cierta cautela a las valoraciones y al coste de financiación.

El mercado no se mueve en el vacío: las curvas de tipos, la evolución de la deuda y el seguimiento de indicadores macro suelen marcar el ritmo. En un escenario así, la bolsa tiende a reaccionar con sensibilidad a cualquier lectura que sugiera cambios en la senda de tipos. Por eso, aunque hoy el movimiento del IBEX 35 sea moderado, el trasfondo de tipos sigue siendo un factor relevante para el sentimiento del inversor.

Cita: “Datos del IBEX 35 (Yahoo Finance) – miércoles, 10 de junio de 2026”.

De cara a las próximas sesiones, la pregunta será si el índice logra estabilizarse tras el varapalo intradía y recuperar tracción sobre niveles cercanos, o si el sesgo bajista termina imponiéndose con mayor intensidad. El cierre de hoy, con tendencia a la baja, mantiene abierta la puerta a una continuación del ajuste, al menos en el corto plazo.