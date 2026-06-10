MÁLAGA. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 24 años y seis meses de prisión al asesino en serie José Jurado Montilla, alias el Titi o Dinamita Montilla, por el asesinato a tiros de un joven de 21 años ocurrido en agosto de 2022 en el paraje natural de Los Montes de Málaga.

El magistrado presidente del tribunal dictó la sentencia en estricta conformidad con el veredicto de culpabilidad que un jurado popular había emitido el pasado 29 de mayo. A tenor del fallo judicial, Montilla ha sido hallado responsable de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de reincidencia, además de los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con violencia.

Emboscado mientras trabajaba

Los hechos declarados probados se remontan a la tarde del 29 de agosto de 2022. La víctima se encontraba en una finca familiar recolectando algarrobas en la zona conocida como Los Ciegos, un sector próximo a una casa de apero de su propiedad. Alrededor de las 18:40 horas, el acusado accedió al terreno portando una escopeta y, tras entablar una breve conversación con el joven, este último se desplazó unos 800 metros para continuar con sus labores.

Hacia las 20:00 horas, el agresor lo abordó nuevamente. Según recoge la resolución, con la clara intención de acabar con su vida, de forma totalmente inesperada y anulando cualquier capacidad de defensa de la víctima, Jurado Montilla le disparó a bocajarro. El primer impacto alcanzó al joven en el cuello, haciéndolo caer al suelo, momento en que el acusado le efectuó un segundo disparo mortal en la cabeza. Tras el crimen, procedió a desvalijar el cuerpo y sustraer todas sus pertenencias.

Además de la pena de privación de libertad, la sentencia impone una medida de alejamiento extrema: se prohíbe al condenado residir o acudir a los municipios donde vivan el padre y la hermana de la víctima, así como comunicarse con ellos por cualquier medio físico o tecnológico durante un periodo de 30 años.

Un dilatado y cruento historial criminal

José Jurado Montilla, de 63 años, posee una de las trayectorias criminales más oscuras de la crónica negra española. En la década de los 80 fue condenado a 123 años de cárcel por cuatro homicidios perpetrados en la provincia de Málaga. Sin embargo, tras cumplir 28 años de reclusión efectiva, quedó en libertad en diciembre de 2013 debido a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que tumbó la doctrina Parot, la cual obligaba a aplicar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el máximo legal de permanencia en prisión. Esta medida le ahorró sus dos últimos años entre rejas.

La muerte del joven de Los Montes de Málaga se convierte formalmente en el quinto homicidio atribuido a su historial. No obstante, el caso podría no ser el último.

Actualmente, las alarmas policiales continúan encendidas en torno a la desaparición de Ester Estepa, una mujer sevillana de 42 años a la que se le perdió el rastro en Gandía (Valencia) en agosto de 2023. Los investigadores comprobaron que Jurado Montilla fue una de las últimas personas en verla con vida, existiendo incluso registros fotográficos de ambos apenas dos días antes de la desaparición de la mujer. De confirmarse judicialmente su implicación en este caso, Ester Estepa se convertiría oficialmente en su sexta víctima.