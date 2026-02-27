## El ECDC detecta más de 70 infecciones en 10 países europeos y refuerza las recomendaciones para los viajeros ante la temporada alta

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha emitido una alerta tras registrar un «aumento considerable» de casos de chikungunya en viajeros que han regresado recientemente de las Seychelles. Desde noviembre de 2025, se han contabilizado más de 70 positivos en 10 países europeos, una cifra notable dado que no se habían notificado casos vinculados a este destino antes del pasado año.

Situación epidemiológica y propagación

Las Seychelles se encuentran actualmente en una fase de transmisión continua del virus, una situación que se enmarca en un brote más amplio en el océano Índico, afectando también a países como Mauricio, Comoras y las regiones ultraperiféricas de la UE, como la Isla Reunión y Mayotte. El ECDC califica la probabilidad de infección para quienes viajen a estas zonas como «alta».

¿Existe riesgo de transmisión en España?

A pesar de la preocupación, el ECDC ha querido lanzar un mensaje de calma respecto a la transmisión local en Europa continental:

• Condiciones invernales: El organismo señala que es «improbable» el contagio autóctono en Europa en este momento, ya que las bajas temperaturas actuales no permiten la actividad ni la proliferación de los mosquitos del género Aedes, los principales vectores del virus.

Recomendaciones para los viajeros

Dado que la temporada alta de viajes se extiende de febrero a abril, las autoridades sanitarias instan a extremar las precauciones si se tiene previsto visitar las zonas afectadas:

1. Prevención de picaduras: Es esencial el uso de repelentes de alta eficacia, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y utilizar mosquiteras.

2. Consulta médica: Se debe valorar la vacunación previa según las recomendaciones de salud internacional.

3. Vigilancia de síntomas: Los síntomas (fiebre, dolor articular intenso, dolor de cabeza y náuseas) pueden aparecer hasta tres semanas después de regresar. Si se presentan, es fundamental acudir al médico e informar obligatoriamente sobre el historial de viaje reciente.

Grupos de riesgo

Aunque el chikungunya rara vez es mortal, la enfermedad puede presentar complicaciones severas en personas con mayor vulnerabilidad, como mayores de 65 años, individuos con patologías previas o mujeres en las últimas semanas de gestación, debido al riesgo potencial para los recién nacidos durante el parto.

El ECDC continúa monitorizando la expansión del virus y recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de salud pública.