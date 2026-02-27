Marc Giró protagoniza la visita más esperada de la semana al estrenarse por primera vez en el plató de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto en La Sexta

La programación de El Hormiguero para esta semana de finales de febrero de 2026 promete ser un punto de encuentro para el entretenimiento de alta gama, combinando figuras consagradas del humor y el teatro con estrenos de ficción y apuestas televisivas clave para Atresmedia.

Invitados de la semana: una mezcla de teatro y televisión

• Lunes: Josema Yuste. El veterano humorista llega para repasar su prolífica trayectoria teatral. Actualmente dirige y protagoniza la tercera temporada de Que Dios nos pille confesados y sigue al frente de La cena de los idiotas, ambos en el Teatro Muñoz Seca de Madrid.

• Martes: Álex González. El actor presenta Day One, el drama de misterio que se estrena en Prime Video el próximo 13 de marzo. En la serie, González encarna a un informático que debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado durante el Mobile World Congress de Barcelona.

• Miércoles: Los Morancos. El icónico dúo sevillano regresa al programa para hablar de su nuevo espectáculo teatral, Bota Antonia. En esta obra, el personaje de Antonia salta a la política creando el partido «Sentido Común» (SC), una sátira sobre la situación social actual que ya está llenando el Teatro Capitol Gran Vía.

• Jueves: Marc Giró (Estreno). Es, sin duda, la visita más señalada de la semana. Marc Giró debuta en el plató de El Hormiguero tras su sonado fichaje por Atresmedia. El presentador hablará de los detalles de ‘Cara al show’, el nuevo formato que conducirá próximamente en La Sexta y que supone su gran apuesta para el curso televisivo 2025/26.

Marc Giró, el rostro de la nueva apuesta de La Sexta

La visita de Marc Giró marca un hito en su carrera al cruzar la puerta de El Hormiguero por primera vez. Durante la entrevista, el presentador desgranará la filosofía de ‘Cara al show’, un proyecto que ha generado mucha expectación dentro de la cadena y con el que pretende imprimir su sello personal, caracterizado por su estilo ácido y desenfadado, en esta nueva etapa dentro de Atresmedia.