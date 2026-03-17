La comisión del sector de La Roqueta se alza con el máximo galardón por segundo año consecutivo gracias a la espectacular obra de David Sánchez Llongo, ‘Redimonis! Quin és el teu preu?’.

Valencia ya tiene su monumento triunfador. La falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal se ha alzado este lunes, víspera del día grande de la fiesta, con el primer premio de la Sección Especial de las Fallas de Valencia 2026. Con este veredicto, la histórica comisión revalida el título obtenido el pasado ejercicio, consolidando su dominio en la categoría de oro de la fiesta josefina.

El anuncio oficial fue realizado por el presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, en una lectura de premios que, como es tradición, mantuvo en vilo al mundo fallero hasta casi las diez de la noche.

Una reflexión sobre la dignidad y el valor

La falla ganadora, titulada ‘Redimonis! Quin és el teu preu?’, es obra del artista David Sánchez Llongo. La propuesta ha cautivado al jurado no solo por su incuestionable calidad técnica y sus grandes volúmenes, sino por su trasfondo crítico. La obra plantea una profunda reflexión sobre la condición humana y el precio que cada individuo está dispuesto a pagar por vender su dignidad, su tiempo o su verdad.

Convento Jerusalén partía como una de las grandes favoritas, respaldada por ser el monumento con el presupuesto más elevado de la Sección Especial, alcanzando los 260.000 euros. La inversión y el trabajo artesanal se han visto recompensados con el máximo reconocimiento, que permite a la comisión volver a reinar en las calles de la capital del Turia.

L’Antiga de Campanar y Na Jordana completan el podio

La competitividad en la Sección Especial ha sido, un año más, el rasgo distintivo de la jornada. El segundo premio ha recaído en la falla l’Antiga de Campanar, con la obra ‘Sentiment’, firmada por el artista Josué Beitia. El tercer escalón del podio ha sido para Na Jordana, que con ‘Passions a la deriva’, de Mario Gual, ha logrado convencer al jurado para situarse entre los tres mejores monumentos de la ciudad.

Tras la lectura de los galardones, las comisiones premiadas se preparan para afrontar los días centrales de las fiestas, en los que miles de visitantes acudirán a contemplar el arte efímero de las Fallas antes de que las llamas consuman los monumentos en la noche de la Cremà.